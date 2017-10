Les Acadiens du Grand Caraquet comptent bien répéter leurs exploits

Après avoir tout raflé dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur la saison dernière, les Acadiens du Grand Caraquet comptent bien récidiver en 2017-2018. D’ailleurs, il ne suffit que de jeter un bref regard sur leur alignement pour voir qu’ils ont les éléments pour aller au bout de leurs aspirations.

Cela dit, quelques changements ont été apportés au sein du club, dont deux d’ordre majeur.

D’abord, l’entraîneur-chef Mario Gaudet, qui manquait de temps libre pour poursuivre l’aventure, a laissé sa place à Claude Lagacé. Rappelons que celui-ci a fait la pluie et le beau temps pendant de nombreuses années dans le hockey senior.

Toutefois, le changement le plus marquant se veut le départ du défenseur Kevin Landry, qui a finalement obtenu l’autorisation de retourner avec les Alpines de Tracadie. Un autre arrière, Marc-Francis Paquette, a cependant effectué le chemin inverse.

«C’est clair que nous voulons conserver notre titre, même si nous nous doutons que les autres équipes vont nous attendre de pied ferme. Bien sûr, Kevin Landry était un gros morceau, mais nous avons des gars pour compenser son départ», indique Claude Lagacé, qui conserve les mêmes adjoints que son prédécesseur, soit Sébastien Decaens et Guy Lagacé.

«Mario Gaudet a fait un excellent travail et j’hérite d’une très bonne équipe, dit-il. Par contre, j’ai quand même l’intention d’apporter ma petite touche dans le système de jeu. Nous allons avoir un club rapide axé sur la vitesse.»

Parmi les autres nouveaux venus, notons les arrières Frédérick Noël, qui évoluait la saison dernière avec le Au P’tit Mousse de Lamèque dans la Ligue Nord-Est, de même que Pierre-Marc Thériault, qui est de retour en Acadie après un court passage au Québec, où il a porté les couleurs du Danplex de Saint-Ephrem dans la Ligue senior Beauce-Bellechasse-Frontenac.

Un autre joueur qui risque de retenir l’attention est le jeune attaquant Christopher Ferron, âgé de seulement 18 ans. Ce dernier a disputé les trois dernières campagnes avec les Rivermen de Miramichi dans le midget AAA.

Le capitaine Yan Rail sera évidemment le grand leader de cette formation qui compte aussi sur des joueurs de la trempe de Francis Thériault, Jean-Samuel Lagacé, Patrick Blanchard, Frédérick Landry, Pierre-Luc Hébert et Mario Albert, entre autres.

En défensive, malgré le départ de Kevin Landry, les Acadiens ne sont pas en reste. Outre les entrées en scène de Paquette, Noël et Thériault, la meilleure défensive du circuit misera également sur Jean-Rémi Chiasson, Marc-André Poirier et Hugo Duguay. De plus, Jonathan Landry, actuellement en période de réflexion, pourrait bien s’ajouter au groupe.

Devant les buts, les Acadiens pourront à nouveau compter sur un duo plus que solide en Antoine Landry et Olivier Thériault.

À l’exception de quelques patineurs, dont les vétérans Yan Rail et Brian Gionet, la majorité des joueurs des Acadiens ont déjà été dirigés par Lagacé au niveau scolaire.

Notons par ailleurs qu’un autre vétéran, Danny Gionet, n’a toujours pas décidé s’il sera de retour, même s’il participe au camp d’entraînement.

Parmi les autres joueurs qui devraient porter les couleurs de l’équipe en 2017-2018, on retrouve les avants Hugo Blanchard, Sébastien Lanteigne, Guillaume Cormier et Philippe Downing.

Les Acadiens entameront leur saison sur la route en rendant visite aux Marchands de Shippagan, le vendredi 27 octobre au Centre Rhéal-Cormier.