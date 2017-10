Gain des Wildcats: Mika Cyr, qui d’autre?

Qui d’autre que Mika Cyr pour réussir le but victorieux lors de la journée consacrée à l’Acadie au Colisée de Moncton, dimanche?

Le patineur de Sainte-Anne-de-Madawaska a réalisé une superbe manoeuvre individuelle après seulement 58 secondes de jeu en prolongation pour loger la rondelle au fond du filet et offrir aux Wildcats de Moncton (8-1-2=18 points) un gain de 4 à 3 sur les Sea Dogs de Saint-Jean (3-6-2=8 points).

C’était pour Moncton un second succès en moins de 24 heures face à ses rivaux du sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Samedi, les Chats sauvages ont inscrit un gain de 3 à 2 au Harbour Station.

L’Acadien avait pourtant été plutôt tranquille dans cette rencontre, mais comme les hommes des grandes occasions, il s’est levé au bon moment.

«Oui, c’est spécial de gagner aujourd’hui, surtout que j’avais plein de monde de ma famille dans les gradins», souligne-t-il.

Pour cette journée thématique, l’organisation des Wildcats avait invité quelques joueurs de la formation de 1981-1982 des Aigles Bleus de l’Université de Moncton qui avait remporté le championnat canadien.

La plupart des joueurs de l’équipe actuelle du Bleu et Or assistaient aussi à la rencontre.

«C’est vraiment quelque chose de marquer le but victorieux en prolongation, surtout que c’est mon premier dans la ligue. Je savais qu’il allait y avoir beaucoup de monde ici et pleins d’amis qui sont venus voir la partie.»

Avec ce but, le numéro 24 consolide son avance au premier rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, avec un dossier de 10-9=19 points en 11 rencontres.

Mieux encore, il permet à son équipe de porter à deux points son avance sur les Remparts de Québec (8-2-0=16 points) au sommet du classement général.

«Ce sont deux grosses victoires pour nous contre les Sea Dogs. On n’a pas joué notre meilleur match, mais on n’est pas des lâcheurs et on a trouvé une manière de gagner», raconte le patineur de 5 pieds 8 pouces et de 160 livres et âgé de 18 ans.

«On a joué plusieurs matchs en peu de jours et je pense que les gars étaient vraiment fatigués. Mais ce n’est pas une excuse pour ne pas travailler fort devant nos partisans. Il fallait trouver une façon d’aller chercher la victoire.»

L’entraîneur Darren Rumble a reconnu que sa troupe était fatiguée, après plus de 120 minutes de hockey en l’espace d’une vingtaine d’heures.

«Ce fut un très bon week-end pour nous. On a eu droit à deux guerres de tranchées. Je dirais que nous avons géré la rondelle pas mal mieux que samedi soir, mais on n’a pu rester loin du banc des pénalités aujourd’hui (dimanche)», analyse-t-il.

Mais Rumble s’est bien gardé de jeter la pierre aux officiels.

«On aurait dit que chaque fois qu’un joueur étirait un peu son bâton dans le feu de l’action, le gars de l’autre équipe trébuchait. Je lève mon chapeau à nos unités en désavantage numérique (qui a concédé un seul but aux Sea Dogs avec un homme en plus)»

Les sept avantages numériques (contre cinq pour Moncton) consentis aux Sea Dogs étaient-ils tous mérités?

«Je dirais que certaines des pénalités étaient méritées. Je ne mentionnerai pas de pourcentage!» s’est-il contenté de dire.

Tout le monde aura congé lundi, afin de se préparer pour la rencontre de mardi soir face aux Mooseheads à Halifax (5-3-2).