Les Islanders causent des cauchemars au Titan

Si les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst font des cauchemars et se réveillent en sueur au cours des prochaines nuits, le monstre qui les pourchasse n’aura pas les traits de Freddy Krueger ou de Jason Voorhees. Il y a fort à parier que le gars qui sera à leurs trousses aura des patins dans les pieds et portera un chandail des Islanders de Charlottetown.

Un seul petit point sur une possibilité de quatre. C’est tout ce que l’équipe de Mario Pouliot a pu récolter en fin de semaine contre une équipe qui occupe pourtant l’avant-dernier rang du classement de la LHJMQ.

Le Titan (4-3-4=12 points) a d’abord baissé pavillon 4 à 3 vendredi soir devant ses partisans, avant de trébucher par le même pointage (cette fois en tirs de barrage) samedi au Centre Eastlink, le domicile des insulaires (3-6-1=7 points).

Il faut dire que la formation de la région Chaleur venait de disputer trois rencontres en autant de jours.

«Ces points-là, on ne peut pas se permettre de les échapper. On a eu beaucoup de tirs au but samedi (44), mais il y avait pas mal de tirs de l’extérieur», constate le capitaine Jeffrey Truchon-Viel.

«Tout le monde était déçu, mais on va se remettre au travail dès lundi. On veut avoir un bon voyage au Québec pour nous relancer. Ce sera très bon d’avoir tous les gars ensemble à l’hôtel et de passer du temps en groupe. Je pense que ça va nous rapprocher», explique le joueur de 6 pieds 1 pouce et de 185 livres.

Le Titan accumulera les kilomètres avec ce périple dans l’Ouest québécois, avec des arrêts à Gatineau (mercredi), Rouyn-Noranda (vendredi) et Val-d’Or (samedi).

Et même si son équipe vient d’en échapper deux de suite, le vétéran âgé de 20 ans accueille ce voyage avec beaucoup d’enthousiasme.

«Je ne suis pas un gars qui panique facilement. Mais c’est certain qu’il va falloir trouver des façons de gagner. On n’est plus dans un processus d’apprentissage. C’est notre grosse année, il faut performer et amener des résultats.»

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que les unités spéciales reprennent tranquillement du poil de la bête.

«Ça s’est bien passé de ce côté en fin de semaine. On n’a pas accordé de but aux Islanders à quatre contre cinq (les Islanders ont été 0 en 9) et nous sommes allés en chercher quatre en avantage numérique (en 12 occasions). Je pense que les unités spéciales s’en vont dans la bonne direction. Mais c’est sûr qu’il y a encore pas mal de travail à faire.»

Pour le reste, le joueur québécois n’a pas l’intention de se cacher sous une roche. Comme ses coéquipiers, il va affronter la réalité en pleine face.

«On pourrait trouver 150 millions de raisons et d’excuses, mais ça ne nous avancera pas. C’est à nous d’aller chercher des victoires et des points au classement.»