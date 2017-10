Un week-end à oublier pour le Bleu et Or

Ce fut une fin de semaine à oublier pour toutes les équipes sportives de l’Université de Moncton. Que ce soit au volleyball, au soccer ou au hockey féminin, toutes les formations du Bleu et Or ont fait patate.

Au soccer féminin, la troupe de Meyhar Zakaroui (4-4-0=12 points, 7e position) s’est inclinée 2 à 1 devant les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (1-4-3= 6 points, 8e position), samedi dans son nid.

Abby Sullivan (55e minute) et Jelisa Joncas (86e minute) ont permis aux filles en rouge de célébrer leur premier triomphe de la saison 2017. Le seul filet de l’équipe locale a été marqué à la 49e minute, alors qu’une des arrières des Varsity Reds a envoyé le ballon dans son propre filet.

«Il y a eu des bons moments des deux côtés, avec des chances et de belles transitions, raconte le sélectionneur de l’U de M. La défaite nous fait travailler encore plus fort si on veut se qualifier pour les séries de fin de saison.»

Scénario similaire du côté masculin, alors que l’équipe de Florian Ntima Nsiemi (3-5-0= 9 points, 7e position) a subi un échec de 3 à 1, également contre les Varsity Reds (3-3-2, 11 points, 6e position).

Joe Hamilton, Ben Gorringe et Grant Takacs ont touché la cible pour les gagnants. Saad Mersadi a été le seul à parvenir à déjouer le gardien gagnant, Evan Barker, qui a bloqué six tirs de l’équipe locale.

«Le résultat est décevant, mentionne l’entraîneur-chef des Aigles Bleus. On a été convenable, on a essayé d’être dangereux, sans résultat. On a un léger manque d’expérience sur le terrain et on a eu du mal à se mettre en route après la mi-temps.»

Les deux équipes du Bleu et Or disputeront le match retour face à UNB vendredi soir à Fredericton. Dimanche après-midi, les équipes de Meyhar Zekaroui et de Florian Ntima Nsiemi accueilleront les Huskies de l’Université Saint Mary’s.

Au volleyball, l’équipe de Monette Boudreau-Carroll a trouvé chaussure à son pied lors d’un tournoi préparatoire qui avait lieu sur le campus de l’Université McGill.

L’U de M a d’abord perdu 3 à 0 (25-10, 25-21 et 29-27) samedi, face aux Carabins de l’Université de Montréal. En soirée, Moncton a baissé pavillon 3 à 1 (22-25, 22-25 et 28-26 et 25-13) devant les Huskies de l’Université Saint Mary’s.

Dimanche, nos représentantes ont échappé la médaille de bronze, après un revers de 3 à 0 (25-15, 25-19 et 25-20) contre les Martletts de l’Université McGill.

Les Aigles Bleues amorceront leur saison régulière le samedi 28 octobre en rendant visite aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Au hockey féminin, l’équipe de Denis Ross (1-1-0, 2 points) a perdu 2 à 0 contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s (2-0-0, 4 points), dimanche à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Brooke Murphy et Sioban Birch ont inscrit les buts des gagnantes face à Gabrielle Forget. Rebecca Clarke a bloqué les 15 maigres tirs de son adversaire pour signer le jeu blanc devant la cage des Huskies.

«C’est une partie qui nous remet dans la réalité, constate l’entraîneur chef, visiblement déçu. On n’était pas à notre meilleur. Nos unités spéciales n’ont pas bien performé et nous avons généré très peu de lancers.»

Le Bleu et Or recevra la visite des Tigers de l’Université Dalhousie vendredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Au cross-country, François Poirier et Myriam Cyr ont été les plus rapides des Aigles Bleus, lors de la compétition qui avait lieu samedi à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Cyr a négocié le parcours de 6 km dans un temps de 26m56s, bon pour le 32e rang. Chez les hommes, François Poirier a franchi la ligne d’arrivée en 31e position du parcours de 8 km, avec un temps de 32m19s.

La prochaine course sera celle du championnat du Sport universitaire de l’Atlantique, le samedi 29 octobre à Wolfville, en Nouvelle-Écosse.