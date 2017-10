Catherine Dupuis, le nouveau pied d’or des Aigles Bleues!

Quand on mentionne le nom de Donya Salomon-Ali, les yeux de Catherine Dupuis s’illuminent. Elle n’a pas connu l’ancienne vedette de l’équipe de soccer féminin des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, mais le fait de savoir qu’on la compare déjà à une athlète qui a terminé ses études à l’Université Lousiana Tech dans la NCAA et qui évolue présentement dans une équipe professionnelle en Grèce est un compliment qu’elle accueille avec le sourire.

Celle qui a évolué autant en défensive qu’en attaque (5 pieds et 10 pouces, âgée de 24 ans) a dominé le circuit du Sport universitaire de l’Atlantique durant son séjour de deux saisons à l’U de M en 2012 et en 2013.

En 26 parties, l’athlète originaire de LaSalle au Québec avait marqué pas moins de 14 buts.

Chaque fois, elle a mérité une place au sein de la deuxième équipe d’étoiles du circuit, en plus de recevoir le titre de recrue de l’année à l’Université de Moncton en 2012.

C’est donc de très grands souliers – à crampons, évidemment – que la recrue aura à remplir.

Mais si on se fie à son début de saison torride, la joueuse originaire de Saint-Mathias-sur-Richelieu s’arrange plutôt bien avec la pression et les attentes.

Au cours de ses sept premières parties avec le Bleu et Or, le numéro 9 occupe le troisième rang des meilleures pointeuses du SUA avec un dossier de 5 buts et de 7 points.

Il faut dire qu’elle débarque à Moncton avec un curriculum vitae sportif bien rempli.

En 2016, Dupuis a été en nomination pour l’obtention du prestigieux ballon d’or, alors qu’elle a récolté 22 buts en 16 parties avec les Géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’année précédente, alors qu’elle évoluait dans la seconde division, l’attaquante a remporté le ballon d’or au gala de la Fédération de soccer du Québec, avec 31 buts en 16 rencontres.

En 2014, l’athlète âgée de 21 ans a été, vous l’aurez deviné, la meilleure buteuse de son circuit (U-18 AAA) avec 39 filets en 20 matchs. On parle ici d’une moyenne de près de deux buts par match! Elle avait fait encore mieux en 2013 (avec les U-17) avec une récolte de 49 buts en 24 rencontres.

C’est donc une redoutable marqueuse que le sélectionneur Meyhar Zekaroui est allé chercher.

Et une athlète hyper sympathique, en plus.

«Quand je suis venue à Moncton, j’ai tout de suite vu avec les installations et le personnel d’entraîneurs que c’était ici que je voulais jouer. Les gens sont tellement accueillants. Tu sais immédiatement que c’est ta place ici», raconte celle qui poursuit ses études en gestion du loisir, sport et tourisme à l’U de M (il lui reste trois ans à son programme en raison de cours crédités à son dossier après son séjour au niveau collégial au Québec).

«Je savais que l’équipe est en progression et chaque personne qui arrive peut avoir un impact direct sur le terrain.»

C’est qu’elle aime les défis, madame Dupuis. Même le fait de se retrouver avec une équipe qui était dernière au classement ne l’a pas découragée. La joueuse de 5 pieds 8 pouces affirme se plaire dans le nid des Aigles.

«Honnêtement, je n’ai même pas regardé ça. Je vois plus ça à long terme. Je ne veux pas aller dans une équipe où tout est assuré. J’ai envie d’aller chercher des victoires et de les mériter. Il y a une belle chimie dans l’équipe. Tout le monde qui est là apporte un petit quelque chose», mentionne-t-elle.

Justement, elle pense pouvoir faire encore mieux de ce côté.

«J’ai un bon tir, mais là, ça ne va pas très bien depuis quelques parties. Je ne sais pas ce qui se passe, c’est comme si j’avais le pied mou! Mais je travaille là-dessus.»

Après la dureté du mental de Ti-Guy, des Boys, voici la dureté du pied de Catherine!

«C’est une vraie leader» – Meyhar Zekaroui

L’entraîneur-chef Meyhar Zekaroui compte parmi les fans de Catherine Dupuis depuis le premier jour.

«Honnêtement, son rendement n’est pas une surprise. C’est une fille qui a gagné le ballon d’or plusieurs fois au Québec au niveau AAA», mentionne-t-il.

«Quand nous avons vu son CV, nous étions vraiment emballés et nous avons tout fait pour la recruter. On sait qu’elle va répondre à un besoin urgent dans l’équipe (marquer des buts). On est très content de l’avoir et on espère qu’elle continuera dans la même direction.»

Selon lui, les nombreuses qualités de la joueuse recrue font d’elle une arme redoutable pour le Bleu et Or.

«C’est une fille qui arrive à varier son jeu. Elle peut jouer dans l’espace, comme elle peut jouer dans les pieds. Elle peut aussi demander dans la boîte comme elle peut venir demander au milieu du terrain», analyse celui qui en est à sa deuxième saison à la barre de l’équipe (il avait succédé à Angelo Jean-Baptiste).

«Pour une défenseure, c’est donc un peu difficile de jouer contre ce type de joueuse. Je pense que c’est ça sa force. Elle est tellement intelligente qu’elle peut varier ses attaques et trouver des solutions pour des problèmes différents dans chacune des parties.»

Zekaroui affirme que la Québécoise aura une influence direct sur les résultats de son équipe au cours des prochaines saisons.

«Elle aura un impact très positif dans tous les aspects. Toutes les filles la respectent sur le terrain parce qu’elle est très forte techniquement. Elle s’est imposée dès le premier jour du camp d’entraînement. Et à l’extérieur du terrain, elle a une personnalité très attachante et elle attire tout le monde autour d’elle. C’est une vraie leader.»