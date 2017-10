Acadie-Chaleur: le président René Savoie quittera après la saison

Le président de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, René Savoie, a causé une petite commotion lors de la dernière réunion du circuit, dimanche, en annonçant aux dirigeants des six équipes et à son exécutif qu’il ne sollicitera pas un deuxième mandat au terme de la saison 2017-2018.

René Savoie dit avoir longuement mûri sa décision au cours des derniers mois.

«J’y ai pensé pendant tout l’été, dit-il. Un gars n’a qu’un certain temps de libre dans la vie et j’aimerais faire d’autres choses, comme voyager.»

«La présidence d’une ligue senior est quelque chose de plaisant, sauf que c’est très demandant. Les gens n’ont pas idée à quel point. J’ai dû couper beaucoup dans mes activités personnelles dans la dernière année. Il n’y a pas une journée sans que tu ne sois occupé à faire quelque chose pour la ligue, que ce soit à parler avec une équipe au téléphone, à envoyer des courriels, à prendre des décisions, etc. Je tiens à préciser que je n’abandonne pas; j’ai seulement décidé de ne pas me présenter pour un deuxième mandat de deux ans», explique-t-il.

Le nouveau logo de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. – Gracieuseté

«Ma décision est finale. Je tenais à l’annoncer le plus rapidement possible afin qu’on ait amplement de temps pour trouver un successeur. J’ai bon espoir qu’on va trouver quelqu’un. Des gens passionnés de hockey, il y en a à la tonne dans le Nord-Est», dit-il.

René Savoie dit ne retenir que du positif de son passage à la présidence de la LHSAC.

«Ce dont je suis le plus fier est d’avoir tenu mon bout sur la façon dont je voyais cette ligue. Quand j’ai accepté la présidence, j’avais été très clair sur l’importance de présenter un spectacle pour la famille et qu’il fallait donner la chance aux jeunes de jouer au hockey. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Des gens ont tenté de nous influencer sur notre façon de mener la ligue, mais nous avons toujours été constants dans nos décisions», affirme-t-il.

«Une autre chose que j’ai adoré, c’est d’avoir pu compter sur des gens comme mon vice-président Hervé Richard, qui est devenu un ami personnel, et sur Paul Landry, l’homme à tout faire de la ligue. Nous sommes chanceux d’avoir Paul. Il était à la fois le statisticien, le secrétaire et le trésorier en plus de s’occuper du site de la ligue et de la page Facebook. C’est bien simple, Paul est le joueur-clé de l’exécutif», indique-t-il.

Le 27 octobre, René Savoie entamera donc la deuxième et dernière saison de son règne. Il espère que les amateurs auront droit à une grande saison de hockey.

«Je nous souhaite moins d’incidents dangereux et disgracieux et du jeu encore plus enlevant que lors de la première saison. D’ailleurs, c’est justement pour augmenter le niveau de compétition que nous avons augmenté le nombre de vétérans à six par équipe et de reculer l’âge d’un vétéran à 30 ans. Je sais que certains ont peur de voir les jeunes écoper mais je peux te garantir que ce ne sera pas le cas. Toutes les équipes, sans exception, ont eu de la difficulté à présenter un alignement minimum (13 joueurs) à un moment donné la saison dernière. Et puis, de toute façon, nous avons aussi décidé que l’alignement maximum passait de 18 joueurs à 20 joueurs (18 patineurs et deux gardiens)», commente-t-il.

Et à ceux et celles qui croient que René Savoie sera moins efficace en 2017-2018, le président répond dans la négative.

«Il n’y a pas de danger. Je vais rester aussi passionné et mon engagement sera le même. La seule chose qui change, c’est qu’il va falloir me trouver un remplaçant à la fin de la saison», mentionne-t-il.