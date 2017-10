Dieppe propose un vaste complexe sportif de 4,5 M$

Les Jeux de la Francophonie, les besoins de son association de soccer, la santé de sa population, ainsi que les besoins du CCNB campus de Dieppe, de l’école secondaire Mathieu-Martin et de plusieurs groupes communautaires: la Ville de Dieppe s’attaquera à tout ça de front avec la construction d’un vaste complexe qui sera situé à deux pas du centre-ville. Cet ambitieux projet deviendra le carrefour des sports de la municipalité d’ici 2020.

Les autorités de la plus importante cité acadienne s’apprêtent à aller de l’avant avec une infrastructure sportive à usage communautaire de plus de 4,5 millions de dollars, sur un terrain situé derrière le CCNB de Dieppe et l’école secondaire Mathieu-Martin.

Le projet proposé par le comité du complexe des jeunes comprend trois terrains de soccer, donc deux surfaces synthétiques, ainsi qu’un édifice communautaire qui comprendra une salle multifonctionnelle et une salle de réunion.

– Gracieuseté

Cet édifice devrait abriter les nouveaux locaux de Soccer Dieppe et de l’équipe de football des Matadors de l’école Mathieu-Martin, notamment.

Le complexe sera géré par un conseil d’administration composé de représentants des associations communautaires, de la ville de Dieppe, du CCNB et du District scolaire francophone Sud.

Cette infrastructure de haute gamme pourra permettre l’organisation d’événements d’envergure régional, provincial, national ou international. Les terrains devraient d’ailleurs accueillir certaines compétitions des Jeux de la Francophonie de Moncton-Dieppe en 2021.

Le financement du projet devrait être assuré conjointement par la ville de Dieppe (environ un million $), les gouvernements provincial et fédéral (3 millions $) et le comité (500 000$).

Le président de Soccer Dieppe et membre du comité du complexe des jeunes, Taha Maarous, se dit emballé de voir ce projet devenir une réalité. Selon lui, ce complexe sera unique dans la région.

«Lors de discussions avec les autres membres du comité, nous avons établi un consensus pour rêver un peu plus grand qu’une simple surface synthétique et pas comme on a à Fredericton, où il n’y a pas de toilettes ou de vestiaire. Même au terrain des écoles de Moncton, que ce soit à Harrison Trimble ou Bernice-MacNaughton, on n’a pas accès à ça non plus», explique-t-il.

L’idée de ce vaste complexe venait de naître.

«On s’est dit qu’on devait travailler sur une structure qui sera complète, à usage communautaire. On ne parle donc pas juste de football ou de soccer, mais aussi de frisbee ultime, de rugby ou d’autres sports qui se jouent sur une surface synthétique» poursuit-il.

Le président de Soccer Dieppe salue l’implication immédiate du conseil municipal dans le projet.

«On a tout de suite vu une belle ouverture d’esprit du côté de la Ville de Dieppe. Les conseillers municipaux ont apprécié notre approche et notre présentation. On a senti une réelle volonté d’avancer et rendre ce rêve une réalité chez-nous à Dieppe», mentionne Taha Maarous.

«On veut offrir à la communauté du Grand Moncton un service complet, un environnement propice au développement des athlètes et des étudiants. Cette infrastructure nous permettra aussi de prolonger les saisons équipes de nos équipes de soccer et de football, mais aussi des cours d’éducation physique à Mathieu-Martin et au collège communautaire.»

Cet espace risque donc de devenir le carrefour sportif de Dieppe, avec le centre intergénérationnel situé à proximité.

«On veut donner aux gens de la communauté un endroit pour faire de l’activité physique. On connaît très bien le taux d’obésité infantile dans la province, et la meilleure façon de le combattre, c’est d’investir dans des infrastructures de ce genre.»

Taha Maarous mentionne également que ces surfaces synthétiques étaient devenues urgentes puisque plus de 800 jeunes sont présentement inscrits dans les programmes de soccer de la municipalité.

Soccer Dieppe souhaite également aller de l’avant avec la création d’équipes de niveau senior ou de niveau provincial élite.

«Ça va faire avancer tous les sports extérieurs» – le maire Yvon Lapierre

La Ville de Dieppe ne s’est pas fait tordre un bras quand le comité du complexe des jeunes est arrivé avec cet ambitieux projet.

Le maire Yvon Lapierre y a vu une belle occasion d’accélérer encore plus le développement du centre-ville dans ce secteur et de répondre à un besoin criant en infrastructure sportive dans sa municipalité.

«On est vraiment enthousiaste devant l’impact communautaire de ce projet, explique-t-il.

C’est certain que ça va faire avancer tous les sports extérieurs et le potentiel d’une surface synthétique intérieure offre aussi toutes sortes d’autres belles possibilités.»

Ce complexe communautaire devrait immédiatement suivre l’achèvement du complexe intergénérationnel qui sera mis en chantier au printemps 2018.

«On attend la conclusion d’un projet avant d’en débuter un autre», explique le maire de Dieppe.

«Je sais que le comité de citoyens a déjà entamé son processus et c’est certain que nous on sera prêt dès qu’on aura fini les démarches du centre intergénérationnel (qui comprend entre autres deux surfaces glacées)», ajoute-t-il.

Le maire se dit emballé de pouvoir améliorer encore un peu plus la qualité de vie de ses citoyens.

«Je suis très optimiste que le projet sera réalisé. C’est surtout une question de temps et de timing. On arrive à la fin du processus. Nous avons eu une bonne campagne silencieuse de collecte de fonds et on continue d’avancer les discussions avec les deux niveaux de gouvernement.»