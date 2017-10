Jouer les «Phantoms» sied bien à Philippe Myers

Philippe Myers a vécu un moment qui restera à jamais gravé dans sa mémoire dimanche soir en Pennsylvanie. Le défenseur acadien s’est présenté dans l’enclave, a pris un bon tir et a déjoué le gardien des Bears de Hershey, Parker Milner. Il venait de réussir son tout premier but dans le hockey professionnel.

Et comble de bonheur, ce filet a permis à ses Phantoms de Lehigh Valley de venir ensuite à bout de son adversaire 4 à 3 en tirs de barrage.

L’athlète originaire de Dieppe se souvient du moindre détail de ce moment extraordinaire.

«On perdait 1 à 0 en troisième période, raconte-t-il. J’ai enlevé la rondelle à l’ailier des Bears à la ligne bleue et je l’ai envoyée dans le coin. Greg Carey m’a fait une belle passe dans l’enclave. Je me suis libéré et j’avais un peu de temps pour prendre un bon tir au but.»

Le jeune Myers venait d’inscrire son nom dans la petite histoire du sport en Acadie.

Philippe Myers dit se plaire dans la Ligue américaine de hockey chez les Phantoms de Lehigh Valley. – Gracieuseté

«Mon but nous a redonné vie. On jouait bien, mais la rondelle ne voulait pas rentrer. On a finalement gagné en tirs de barrage. C’est une grosse victoire sur la route et on va pouvoir bâtir là-dessus.»

Myers dit adorer son expérience dans la Ligue américaine de hockey, la porte d’entrée vers la LNH.

«C’est très différent du junior dans tous les aspects. On est plus autonomes et on doit payer nos factures à la fin du mois, blague le hockeyeur âgé de 20 ans. Il n’y a rien qui est fourni comme dans le junior. C’est la vraie vie.»

L’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda, dans la LHJMQ, reconnaît que le style de jeu est très différent et qu’il aura besoin d’une période d’ajustement. Mais il se dit prêt à faire face à a la musique.

«Tu joues contre des hommes. Tout est plus vite. Mais je pense que je me suis bien adapté et je sais que je vais continuer de progresser pendant l’année. Je suis très content de mon début de saison et je veux que ça continue.»

L’autre changement majeur, c’est qu’il ne fréquente pas l’école pour le moment. Il peut donc se consacrer à 100% au hockey.

«C’est plaisant de faire ce que tu aimes et d’être payé pour le faire. Je réalise la chance que j’ai et que c’est un honneur de pouvoir faire ça. Je suis vraiment content et j’apprécie chaque moment.»

Le patineur de 6 pieds 5 pouces et de 202 livres a été embauché par les Flyers de Philadelphie à titre d’agent libre en septembre 2015 et il a signé un contrat de trois saisons.

Celui qui a connu sa meilleure saison avec les Huskies en 2015-2016 (une fiche de 17-28=45 en 63 rencontres) a connu un bon camp d’entraînement dans la Ville de l’amour fraternel, mais son manque d’expérience a joué contre lui.

«C’est sûr que j’aurais aimé commencer l’année avec les Flyers. Mais c’est du bon hockey ici aussi et ils m’ont dit qu’ils s’attendent à des grandes choses de moi avec les Phantoms», mentionne l’ancien des Flyers de Moncton (midget AAA).

«Je suis arrivé ici avec la bonne attitude et je veux jouer comme je suis capable de le faire. Si je fais ça, je pense que mes chances sont bonnes (pour la LNH) l’an prochain.»

Philippe Myers a eu droit à un avant-goût de la LNH, puisqu’il a disputé trois rencontres préparatoires avec le grand club en septembre. Il avait également disputé une rencontre pendant le camp d’entraînement de 2016.

«J’ai vu que j’étais capable de jouer dans la ligue. Ce fut vraiment une belle expérience.»

En attendant d’avoir sa chance, il veut donner le maximum dans la LAH.

«Je veux améliorer mon jeu sans toutes les facettes. Je veux être plus solide défensivement et travailler sur plein de petites choses, comme le positionnement de mon bâton, le contrôle de l’espace libre devant moi et être présent dans le jeu. Je veux essayer d’appuyer l’attaque le plus possible parce que c’est une partie importante du hockey d’aujourd’hui.»

L’Acadien connaît un très bon début de saison, comme en témoigne son rendement de 1-1=2 en cinq rencontres, en plus d’une efficacité de +2.