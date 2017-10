Vincent Deslauriers, l’image parfaite des futurs Aigles Bleus

«Il est exactement à l’image de ce qu’on veut comme joueur avec nous dans le futur.»

L’entraîneur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ne cherche même pas à pondérer ses propos quand on l’invite à jaser de Vincent Deslauriers.

Judes Vallée fait visiblement partie du fan-club de la recrue du Bleu et Or au hockey universitaire masculin, et on peut comprendre pourquoi quand on regarde aller le numéro 22 sur la patinoire.

L’ancien du Drakkar de Baie-Comeau deviendra sans aucun doute un des éléments-clés de l’U de M au cours des prochaines saisons.

«J’avais eu d’autres offres, mais je savais que je venais jouer pour une belle organisation. Je connaissais aussi plusieurs gars qui étaient déjà ici», raconte Deslauriers, quelques minutes avant la séance d’entraînement quotidienne de lundi.

La fusée de 5 pieds 9 pouces et de 180 livres a déjà joué avec Jean-François Plante chez le Phoenix de Sherbrooke, une formation alors dirigée par Judes Vallée.

«Je savais que j’allais jouer un peu avec lui (Plante) et ça m’a beaucoup aidé dans ma décision», admet l’étudiant en marketing âgé de 20 ans.

Le joueur québécois dit adorer son premier véritable contact avec l’Acadie.

«Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en arrivant ici. J’ai vite vu que c’est incroyable ici. La gang est vraiment agréable et le hockey est aussi incroyable. Ça va un peu moins bien ces temps-ci (les Aigles présentent une fiche de 0-3-1 jusqu’à maintenant en 2016-2017) , mais on va se remettre rapidement sur les rails», assure-t-il.

«J’avais déjà joué ici contre les Wildcats (dans la LHJMQ), mais je n’avais pas trop eu le temps de visiter. On voit qu’il y a plusieurs petites différences par rapport à chez nous. Par exemple, quand on se prépare à traverser la rue, les gens ici vont arrêter. Au Québec, ils vont te klaxonner et te demander ce que tu fais là!»

Le fait d’habiter loin de son Sainte-Anne-des-Plaines natal ne le dérange pas du tout, lui qui a passé trois saisons à Sherbrooke et deux autres à Baie-Comeau. Côté scolaire, tout est également au beau fixe.

«C’est différent du cégep et c’est une adaptation, mais ce n’est pas trop difficile à s’ajuster.»

Sur la glace, le pilote du Bleu et Or l’a jumelé avec Jean-François PLante et Robbie Graham, un trio qui pourrait faire des étincelles cet hiver.

«On se complète bien. Moi et Graham, on est deux bons patineurs et Plante est un gars qui finit les jeux autour du filet», analyse l’attaquant.

Deslauriers connaît un bon début de saison, avec un dossier de 3 buts et de 4 points en quatre rencontres. S’il ne se fixe aucun objectif personnel, le sympathique personnage a bien l’intention de faire des Aigles Bleus une équipe gagnante.

«Je veux leur apporter de la vitesse et de la constance. Je ne connais pas encore bien la ligue et je veux seulement aider l’équipe à bien faire le plus possible. On a bien joué durant les parties préparatoires. Je pense qu’on va s’améliorer à mesure que la saison va progresser.»

L’entraîneur Judes Vallée se dit choyé de pouvoir compter sur un joueur aussi explosif.

«Je le connaissais très bien parce que je l’avais déjà dirigé. Je savais qu’il avait beaucoup de vitesse et que c’est un gros travaillant, qui fonce tête première», souligne-t-il.

«Pour une première année, dans une ligue d’hommes comme ça, je ne savais pas comment il allait s’ajuster. Mais il est l’une des plus surprises qu’on a depuis le début.»

Vallée reconnaît que Vincent Deslauriers est déjà un gros morceau de son équipe.

«J’adore son côté professionnel. C’est un gars qui travaille fort dans le gymnase et ça se reflète sur la glace, précise celui qui a pris la relève de Serge Bourgeois au début de l’été. Je ne veux pas lui mettre de la pression. Avec ce que nous avons traversé ensemble dans une équipe d’expansion (à Sherbrooke), je sais ce qu’il est capable de me donner. Je suis convaincu qu’il sera un des joueurs dominants quand il aura pris un peu de maturité et qu’il aura fait le tour de la ligue.»

D’ici là, Deslauriers et le Bleu et Or ont un autre défi: quitter la cave du classement du circuit de hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique. Ils en auront la chance dès mercredi soir, alors qu’ils rendront visite aux Tigers de l’Université Dalhousie à Halifax, une formation qui montre une fiche semblable de 0-3-1.