DOSSIER – Commotions cérébrales: jeunes cerveaux en danger

Le football est un sport de contact qui est parmi les plus affectés par la question des commotions cérébrales. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Un match de football entre deux écoles secondaires a été interrompu après que neuf joueurs aient reçu des coups à la tête. L’incident relance le débat sur les commotions cérébrales liées aux sports de contact en milieu scolaire.

La partie opposait les Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton aux Titans de l’école Tantramar de Sackville. À la mi-temps, l’entraîneur des Olympiens, Marcel Metti, demande l’arrêt du match alors que son équipe est menée 35 à 0.

Neuf joueurs ont été envoyés à l’urgence après avoir reçu des coups à la tête. Le District scolaire francophone Sud appuie la décision de l’entraîneur.

«Face au nombre élevé de blessures dont plusieurs résultaient de coups à la tête, l’entraîneur a pris une décision éclairée dans le meilleur intérêt des élèves», a réagi la directrice générale du DSF-Sud, Monique Boudreau.

Afin de remplacer les joueurs blessés, il aurait fallu demander à des élèves de la neuvième année de rivaliser contre des joueurs plus vieux et plus robustes, mettant ainsi ces jeunes athlètes à risque, note le district.

Mme Boudreau assure que les joueurs commotionnés ne retourneront à l’école que sur l’avis d’un médecin, conformément à la nouvelle directive sur les commotions cérébrales.

Dans un communiqué, l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB) précise que quatre joueurs souffrent de blessures corporelles, quatre joueurs ont reçu un diagnostic de commotion et quatre autres présentaient des symptômes de commotion.

L’ASINB ajoute que l’Association des arbitres de football a visionné l’enregistrement vidéo de la partie et a conclu qu’elle «a été jouée dans les règles du sport».

«Les arbitres n’ont pas eu le sentiment qu’il n’y a eu de problèmes de sécurité concernant le match en question.»

Les raisons de ce nombre important de blessures restent donc inexpliquées. Interrogé par la CBC, l’entraîneur des Titans de Tantramar High School a déclaré que ses joueurs n’avaient pas joué plus dur que d’habitude.

Les Titans ont remporté le championnat les deux dernières saisons et dominent actuellement leur circuit avec cinq victoires pour une défaite.

Les entraîneurs de L’Odyssée se refusent à tout commentaire et les joueurs ont reçu la consigne de ne pas s’adresser aux médias. L’ASINB n’a pas non plus répondu à nos demandes d’entrevue.

La santé avant la performance

Dr Pierre Frémont, président de la Collaboration canadienne sur les commotions cérébrales, estime que l’encadrement de l’équipe a parfaitement réagi à la situation.

«Je salue cette décision d’un entraîneur qui a décidé d’utiliser son jugement dans un contexte de déséquilibre entre la force des deux équipes. Ça traduit un changement de culture, ces jeunes ne sont plus de jeunes guerriers qui doivent gagner à tout prix. On doit avant tout assurer leur sécurité.»

Une commotion cérébrale est la conséquence d’un choc à la tête qui entraîne un mouvement du cerveau dans le crâne. Le cerveau vient alors percuter les os du crâne et peut subir des dommages proportionnels à la gravité du choc.

Il est impératif que les athlètes touchés ne précipitent pas leur retour à l’activité sportive, note Dr Frémont. Les commotions multiples peuvent avoir des répercussions désastreuses, notamment chez les plus jeunes.

«Dans le cas d’un jeune qui enchaîne les commotions qui ne se seraient pas guéries, il peut se développer une fragilité et des atteintes au niveau de la concentration et de la fatigabilité mentale, ce qui peut perturber la réussite scolaire.»

Le spécialiste note que les commotions cérébrales sont bien mieux comprises et identifiées qu’il y a quelques années, même si certains mythes ont encore la vie dure.

«Il n’est absolument pas nécessaire d’avoir perte de conscience pour avoir une commotion, même si c’est une des manifestations.»

Selon un rapport du Programme de traumatologie de la province, le dévoilement de blessures à la tête liées aux sports a augmenté de 70% au Nouveau-Brunswick depuis les cinq dernières années.

Dr Richard Louis, coordonnateur de la prévention des blessures pour le Programme de traumatologie, estime que cette progression est le résultat d’efforts de sensibilisation accrus.

«Il y a une reconnaissance que les commotions sont une blessure à prendre au sérieux, mais il y encore du chemin à faire. C’est important d’avoir les ressources pour identifier les cas suspectés de commotions et de tenir un registre pour voir le nombre de cas», dit-il.

Parents, athlètes, professeurs, entraîneurs, tous doivent prendre part à la conversation.

«Il faut que les jeunes se sentent à l’aise de dire comment ils se sentent après un impact. Certains athlètes vont minimiser comment ils se sentent pour retourner au jeu, on doit les encourager à parler s’ils se sentent mal.»

Les commotions en quelques chiffres

– Seulement 10% des commotions impliquent une perte de conscience.

– 80 % des commotions cérébrales ne sont pas diagnostiquées.

– Les symptômes d’une commotion se manifestent parfois plus de 48 heures après le choc.

– De 10 à 14 jours de repos sont nécessaires après qu’une commotion ait été diagnostiquée.

– Les cinq sports qui posent le plus de risque de commotion sont le hockey, le rugby, le football, le soccer et le cyclisme.