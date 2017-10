DOSSIER – Commotions: un problème pris au sérieux

Longtemps négligé et peu encadré, le problème des commotions cérébrales est de plus en plus pris au sérieux par les écoles et les organisations sportives.

L’an dernier, Football NB et l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB) ont adopté un nouveau règlement afin de réduire les risques de blessures à la tête.

Les coups portés à la tête ou au cou d’un adversaire sont désormais considérés comme étant de la rudesse excessive. Les contacts avec le casque lors d’une tentative de placage ou de blocage sont également sanctionnés.

Par ailleurs, les entraîneurs des deux organisations doivent désormais suivre la formation Contact sécuritaire de Football Canada, qui met l’accent sur des techniques de placage et de blocage moins dangereuses.

«Tous les joueurs qui intègrent une de nos équipes et leurs parents doivent signer un document qui explique comment identifier une commotion et comment réagir lorsqu’une blessure arrive», précise Josh Harris, le directeur général de Football NB.

«Lorsqu’une commotion se produit, on a aussi un protocole de retour au jeu et on demande une note du médecin avant le retour à la compétition. C’est important que lorsque quelqu’un a une commotion, il ne se force pas à jouer et laisse son cerveau se rétablir avant de reprendre l’activité.»

L’ancien entraîneur des Olympiens de L’Odyssée de Moncton, Jonathan Diodati, constate que ces initiatives, tout comme l’amélioration des protections, ont porté leurs fruits.

«Quand j’ai commencé, on avait de six à 12 commotions par an. Dans mes dernières années, on n’en voyait qu’une par saison, voire aucune», assure-t-il.

«Le message d’enlever la tête du contact, ça s’installe tranquillement . Les mentalités changent, mais certains enseignent encore la vieille méthode de jouer pour faire mal et non pour gagner.»

Vendredi, neuf joueurs de l’équipe de l’école L’Odyssée ont été envoyés à l’urgence dès la fin de la partie contre les Titans de Tantramar. Jonathan Diodati espère que l’incident mènera à une remise en question des règlements.

«Il faut rendre les règlements plus clairs. Pour l’instant ce n’est pas noir ou blanc, il y a trop de liberté de jugement laissée à l’arbitre. Les règles sont parfois appliquées d’une façon nocive pour le sport et les jeunes ne savent pas comment se protéger.»

Observe-t-on véritablement une baisse du nombre de commotions? Difficile à dire, car les organisations sportives ne tiennent aucunes statistiques et n’ont pas la moindre idée du nombre de commotions que les joueurs subissent. Depuis cet automne, Football NB demande à ces entraîneurs de remplir un formulaire en cas de blessures.

«Ça va nous permettre de collecter des données. Ça va nous permettre aussi de voir si ce que l’on fait a un effet», explique Josh Harris, qui est convaincu que la prise de conscience a bien progressé dans le monde du football.

«Ce qu’il s’est passé cette fin de semaine en est le parfait exemple. L’équipe a déclaré forfait parce que l’entraîneur a reconnu que c’était plus sûr. Je ne pense pas qu’une décision semblable aurait été pris il y a cinq ans.»

Faut-il limiter les écarts d’âge?

Contrairement aux écoles secondaires, Football NB n’autorise pas une différence d’âge de plus de deux ans entre les joueurs. Lors des compétitions scolaires en revanche, des élèves de 9e année doivent jouer contre des jeunes de 12e.

«Nous croyons que deux ans est une bonne chose pour réduire le risque, estime Josh Harris, de Football NB. On reconnaît aussi qu’il y aura toujours des différences de taille parce que les adolescents grandissent à un rythme différent.»

Jonathan Diodati n’est pas de cet avis. Selon lui, il faut surtout s’assurer que l’athlète soit suffisamment préparé.

«La différence d’âge n’est pas un problème; ça dépend comment tu la gères. Mes jeunes ne sautaient pas sur le terrain si je jugeais que ce n’était pas sécuritaire. Généralement, les joueurs de 9e année ne jouent pas.»

Richard Louis, coordonnateur de la prévention des blessures pour le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick, estime que l’âge ne devrait pas être la seule considération.

«Plus que l’âge, ce qui est important ce sont les différences d’habileté et de capacité physique. Un joueur de 110 livres n’a pas la même capacité de recevoir ou de donner un coup qu’un joueur de 250 à 300 livres. Il faut s’assurer de ne pas mettre en danger certains jeunes en les faisant jouer contre des joueurs beaucoup plus habiles et corpulents.»

Le District scolaire francophone Sud prend les devants

Le District scolaire francophone Sud a adopté au début du mois une directive sur les commotions cérébrales. Enseignants, directions d’écoles, professionnels de la santé et sportifs ont collaboré pour produire une série de consignes afin de mieux outiller les enseignants, les entraîneurs et les parents.

On y apprend à reconnaître les signaux d’alerte: vomissement, vision double, mal de tête, détérioration de l’état de conscience ou perte de connaissance.

La directive précise également comment réagir lorsqu’une commotion est soupçonnée: retirer l’athlète de l’activité, ne pas l’autoriser à reprendre le jeu et s’assurer qu’il soit examiné par un médecin.

Elle précise aussi l’importance du repos dans le processus de guérison et l’interdiction de reprendre un sport de contact avant la disparition des symptômes.

«Un élève commotionné doit suivre, sous surveillance médicale, un plan progressif et personnalisé de retour à l’apprentissage et de retour à l’activité physique», peut-on lire dans le document.