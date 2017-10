Ève LeBlanc garde les patins bien ancrés sur la glace

«J’ai appris que les gens vont oublier ce que vous avez dit et ce que vous avez fait, mais ils n’oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir.» – Maya Angelou

C’est dans cette célèbre citation de l’activiste, poétesse et comédienne américaine, malheureusement décédée en 2014, qu’Ève LeBlanc puise son inspiration dans la vie de tous les jours.

Cette phrase, elle se l’est récitée régulièrement ces derniers temps afin de s’assurer de garder les pieds bien ancrés au sol.

«C’est important pour moi de rester authentique, de respecter les gens et d’être sensible au besoin des autres», confie la jeune femme de Petit-Rocher lorsqu’on la questionne à ce sujet.

Ève LeBlanc, qui aspire à devenir médecin, est aussi une athlète de haut niveau. Elle joue au hockey depuis l’âge de 10 ans. Auparavant, elle a pratiqué la ringuette dans le but de suivre les traces de sa cousine Karine Doucet, qui a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada de 2011 à Halifax.

Ève LeBlanc pose avec le trophée des championnes de la Coupe Défi Atlantique, que son équipe a récemment remporté dans la catégorie U-18. – Gracieuseté

Elle a finalement opté pour le hockey et évolue à la position de défenseur.

Peut-être même que certains d’entre vous se souviennent qu’Ève a pris part aux derniers Jeux d’hiver du Canada en 2015 à Prince George. Elle n’avait que 14 ans et devait se débrouiller contre des filles qui en avaient pour la plupart 17.

L’arrière Marie-Jo Pelletier et la gardienne Marlène Boissonnault comptaient d’ailleurs parmi ses coéquipières.

En début de semaine, l’athlète de 5 pieds 4 pouces et de 147 livres a écrit un autre chapitre à son curriculum vitae d’athlète. Elle a été sélectionnée au sein d’Équipe Atlantique en vue du Championnat canadien féminin des moins de 18 ans, tournoi qui sera présenté à Québec du 1er au 5 novembre.

«J’étais très excitée quand Kayla (Blackmore, l’entraîneure-chef) m’a appelée pour me confirmer que j’avais été choisie. Ça fait longtemps que nous nous connaissons puisqu’elle était l’entraîneure adjointe aux Jeux de Prince George. Ma coéquipière en défensive Talli Warren était également là. C’est pas mal cool d’être de nouveau avec elles pour une autre compétition importante», mentionne-t-elle.

Ève LeBlanc aime beaucoup les chances d’Équipe Atlantique de causer la surprise à Québec. À l’écouter, ce ne sont pas des paroles en l’air juste pour se montrer intéressante.

«L’Atlantique a terminé en huitième et dernière place l’an dernier et nous voulons faire beaucoup mieux. Je crois sincèrement que nous pouvons surprendre et même accéder au podium. Je sais que nous pouvons compétitionner avec les meilleures provinces (Québec, Ontario, Alberta)», dit-elle.

«J’aime vraiment notre potentiel. Nous avons beaucoup de vitesse et ce sera l’une de nos grandes forces. Maggie Connors (Terre-Neuve) sera notre leader à l’attaque et nous avons plein d’autres filles qui peuvent marquer des buts. Pour ma part, je sais que je suis capable de jouer contre les gros éléments de l’autre bord», affirme-t-elle sur un ton confiant.

Équipe Atlantique ne l’aura toutefois pas facile en ronde préliminaire puisqu’elle se trouve au sein d’une même division composée des deux formations ontariennes et de l’Alberta. Dans l’autre section, on note la présence du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

Par ailleurs, parmi les autres filles à surveiller dans le camp atlantique, notons les attaquantes Sydney England, une Néo-Brunswickoise de Chamcook, Kelly Clements et Taylor Gillis, de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que Ashley Stratton, de Terre-Neuve, et Aimee O’Neil, de la Nouvelle-Écosse.

La gardienne Shaylin McFarlane, de Miramichi, l’arrière Talli Warren, de Mundleville, et la joueuse d’avant Tiah Scichilone, de Saint-Jean, font également partie de l’équipe.

Par contre, la jeune Mireille Martin, de Moncton, malgré un tournoi de la Coupe Défi Atlantique des plus remarqués avec quatre buts et six points en cinq duels, n’a pas été retenue.

«Je croyais bien que Mireille avait une chance, mais il faut dire qu’elle était blessée lors du camp d’entraînement en août à Halifax et qu’elle est encore jeune. Elle aura l’occasion de se reprendre l’an prochain», mentionne Ève LeBlanc, qui a disputé quatre saisons avec le programme de hockey féminin de la Ontario Hockey Academy, à Cornwall.

À Québec, la fille de l’entraîneur-chef du Moose du Nord (midget AAA), Charles LeBlanc, souhaite également attirer les regards de quelques universités.

«J’espère vraiment que ça va m’aider à me faire voir. Je n’ai pas vraiment de préférence entre les États-Unis et le Canada, en autant que je puisse étudier en pré-médecine», indique-t-elle.

D’ici là, Ève LeBlanc est inscrite à temps partiel à l’Université d’Ottawa en plus de jouer avec les Lady Sens de la capitale nationale dans la PWHL, un circuit féminin de calibre junior.