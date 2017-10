Wildcats: Jakob Pelletier n’a pas mis de temps à s’imposer

Jakob Pelletier n’a pas mis de temps à marquer l’histoire des Wildcats de Moncton. Dix petites rencontres pour être précis.

Celui qui a été le troisième choix de l’encan midget en juin – derrière Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, et Samuel Poulin, du Phoenix de Sherbrooke – a déjà inscrit son nom dans le livre des records de l’équipe avec un début de saison exceptionnel.

Avec une passe lors d’une victoire de 3 à 2 sur les Sea Dogs de Saint-Jean, samedi, Pelletier a fracassé la marque pour le plus grand nombre de points par une recrue de 16 ans au cours de ses 10 premières parties dans la LHJMQ.

Ce 12e point (quatre buts et huit passes) lui permettait d’éclipser le record de Steve Bernier qui tenait depuis la saison 2000-2001. Celui qui a été le tout premier choix du repêchage de 2001 a joué quatre saisons chez les Wildcats.

Le joueur originaire de Québec a connu sa meilleure saison en 2002-2003, alors qu’il a présenté une fiche de 49-52=101 en 71 rencontres. Il a été repêché en première ronde (16e) par les Sharks de San Jose en juin 2003. Il a également évolué avec les Sabres de Buffalo (2007-2008), les Canucks de Vancouver (2008 à 2010), les Panthers de la Floride (2010-2011), les Devils du New Jersey (2011 à 2014) et les Islanders de New York (2015-2016).

Cette saison, il porte les couleurs des Sound Tigers de Bridgeport, dans la Ligue américaine de hockey. En trois rencontres, il affiche un rendement de 2-0=2.

«Je n’y avais pas vraiment pensé. J’ai juste vu ça sur Twitter après le match», confesse Jakob Pelletier, originaire de Québec – comme Bernier d’ailleurs.

«Le fait de jouer avec Mika Cyr (son centre) et Jeremy McKenna (son ailier) est la principale raison. On travaille fort et ce record est le résultat de tout ça. On se complète vraiment bien.»

Le joueur de centre de 5 pieds 8 pouces et de 155 livres ne s’attendait pas à péter le feu de la sorte dès ses premiers coups de patin dans le circuit Courteau.

«Ça me surprend parce que je ne pensais pas avoir un début de saison comme ça. Mais ne jouant avec deux des meilleurs joueurs de la ligue (Cyr et McKenna), je pense que je ne peux faire autrement que d’avoir des points.»

Cela dit, Pelletier préfère parler de victoires plutôt que de points.

«Le succès de l’équipe (les Wildcats ont présentement une fiche de 8-2-2 pour 18 points et occupent le premier rang de la LHJMQ, deux points devant les Remparts de Québec, qui ont un dossier de 8-2-0 pour 16 points) passera toujours en premier et c’est très plaisant de pouvoir y contribuer à ma façon, mentionne-t-il. Je suis arrivé prêt au camp. Je travaille fort chaque match pour aider l’équipe à gagner. Je passe bien la rondelle et je profite de mes chances autour du filet.»

Le numéro 11 rigole quand on lui rappelle que certaines le trouvaient trop petit et trop frêle pour tenir son bout dans cette ligue.

«Le hockey, ce n’est pas une question d’être le plus gros. Si tu es rapide et que tu as du coeur, tu peux aller loin», lance-t-il avec enthousiasme.

Son compagnon de trio, Jeremy McKenna, se dit impressionné par le jeune.

«Il est déjà un joueur de niveau élite. C’est tout un patineur et il n’arrête jamais de travailler sur la glace, fait-il remarquer. Je pense que les trois gars sur notre ligne jouent les uns pour les autres. Personne ne joue de façon égoïste. C’est pourquoi on a du succès. Jakob a beaucoup de coeur et ses succès ne me surprennent pas du tout. Le jeune apprécie tout ce qui lui arrive en ce moment et il deviendra tout un joueur dans cette ligue dans le futur.»

L’entraîneur-chef Darren Rumble dit n’avoir jamais songé à le retourner dans le midget AAA.

«Son sens du jeu est exceptionnel. Il semble toujours être un jeu en avance sur les autres. Quand il est sous pression, il sait exactement quoi faire. Il ne garde jamais la rondelle trop longtemps et sa vision lui permet de faire le bon jeu dans la majorité des situations», explique le pilote des Wildcats.»

Il pouffe de rire quand on lui rappelle les commentaires de ceux qui trouvaient Pelletier trop chétif pour le hockey junior majeur. Rumble pense même que son joueur de centre peut aspirer au hockey professionnel.

«Il a prouvé que ses détracteurs étaient dans le champ. Je ne sais pas qui doutait de lui, mais je n’étais certainement pas l’un d’eux. Il est dominant depuis le premier jour du camp. Il est déjà un joueur élite. Il va être très bon. Imaginez-le à 18 ou 19 ans. Je pense qu’il a certainement une chance de percer dans la LNH. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un gars qui a son talent et son sens du hockey.»

Les Wildcats disputeront leur prochain match vendredi soir, alors qu’ils accueilleront les Saguenéens de Chicoutimi (3-5-1=7 points) au Colisée.