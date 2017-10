Charlo accueille l’élite du cross-country scolaire

Le nord de la province devient lentement le principal producteur de bons athlètes de cross-country au niveau secondaire. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le Restigouche n’accueille pour la première fois les championnats de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick.

L’événement aura lieu samedi sur un parcours conçu autour du chalet du Club des Aventuriers de Charlo. On parle d’une distance de 4 km pour les juniors et de 6 km pour les seniors. On attend la participation de plus de 240 jeunes, de la 9e à la 12e année.

Le directeur de la course, Bruce Guitard, se dit emballé d’accueillir l’élite de niveau scolaire chez lui.

«Ce qui est bien, c’est qu’on voit de plus en plus la culture du cross-country se développer depuis quelques années. C’est également plaisant de voir nos équipes francophones parmi les meilleures de la province», explique-t-il.

«Les jeunes adorent leur sport. Je n’ai jamais vu autant de passion que présentement», ajoute celui qui est aussi entraîneur de l’équipe de l’école Aux Quatre Vents de Dalhousie.

Selon lui, la compétition sera féroce samedi. Ça va être une très belle bataille chez les gars juniors entre Aux quatre Vents (Dalhousie), le Carrefour de l’Acadie (Dieppe), Mathieu-Martin (Dieppe) et Bernice-MacNaughton (Moncton), prévoit-il.

Guitard affirme que les jeunes vont raffoler du parcours, qui va offrir aux participants des obstacles en tous genres, en plus d’un décor à couper le souffle. Les spectateurs risquent aussi d’en avoir pour leur argent.

«L’arrivée est très spectaculaire parce qu’il y a une côte avant. Il y a aussi toujours beaucoup d’ambiance», fait-il remarquer.

Le grand Manitou de la course dans le Restigouche estime que la tenue de ces championnats dans son coin de pays sera de nature à favoriser encore plus le développement de ce sport chez les jeunes.

Son but est d’ailleurs de leur offrir une expérience qui sera en tous points similaires à une compétition de niveau universitaire, question de les préparer le mieux possible à ce qui les attend après leur carrière au niveau scolaire.

Quatre de ses anciens protégés portent aujourd’hui les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, soit Caroline Bujold, Abigail Pelletier, ainsi que les frères Alexandre et Vincent Leclerc.

«On veut préparer les jeunes pour le niveau universitaire. C’est un peu la mission qu’on s’est donnée.»

Cette grande première n’est qu’un début puisque Bruce Guitard rêve déjà à une série de courses qui regrouperait les écoles du Nord, un genre de coupe acadienne de cross-country.