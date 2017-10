Le défenseur Michal Ivan rejoindra le Titan lundi

Ça aura pris beaucoup de coups de téléphone, de même que plusieurs échanges de courriels et de textos, mais les efforts en auront finalement valu la peine. Après plus de deux mois à tenter de convaincre sa formation slovaque de le libérer, Sylvain Couturier était heureux d’annoncer que Michal Ivan se joindrait à l’équipe dès lundi.

En Ivan, le Titan d’Acadie-Bathurst met la main sur un défenseur gaucher qui aura un impact immédiat avec l’équipe.

Ivan, qui aura 18 ans le 18 novembre, évoluait depuis deux saisons avec le HKM de Zvolen dans la Ligue élite de Slovaquie. Il s’agit d’un circuit dans lequel on retrouve justement quelques anciens joueurs du Titan, dont Éric Faille, Adam Zboril, Olivier Dame-Malka et Mario Kurali.

L’organisation le voit déjà au poste de troisième arrière derrière Adam Holwell et Noah Dobson. Ce n’est pas rien.

Michal Ivan – Gracieuseté

«C’est un joueur d’impact qui s’en vient ici. Il n’a pas encore 18 ans, il joue depuis déjà deux saisons dans la ligue élite de son pays et il fait partie de l’équipe nationale U-20. Il est également considéré comme un bon espoir pour le prochain repêchage de la Ligue nationale», affirme le directeur général Sylvain Couturier.

«Ç’a été de longues négociations et je suis content que ce soit enfin réglé. Il fallait être patient, le temps que son équipe (HKM Zvolen) accepte de le libérer de son contrat», indique le DG, qui insiste pour dire que le Titan n’a pas eu à débourser un sou pour obtenir sa libération.

Couturier compte maintenant se concentrer sur le dossier Vladimir Kuznetsov. L’attaquant russe a récemment fait savoir au Titan qu’il aimerait revenir.

«La situation de Vlad est pas mal similaire avec celle d’Ivan, mentionne le directeur général. Nous tentons de trouver une solution et nous avons espoir d’y arriver. Il n’est pas question que nous déboursions un sou pour qu’il vienne ici. C’est un joueur qui nous appartient déjà.»

Le DG du Titan a par ailleurs émis un bémol sur une déclaration publiée dans Le Droit, plus tôt cette semaine.

Couturier n’avait alors pas caché son intérêt pour Vitali Abramov, des Olympiques de Gatineau, si jamais le dossier Kuznetsov ne progressait pas plus rapidement. Il a entre autres déclaré au journaliste du quotidien d’Ottawa qu’il se donnait deux semaines avant d’accentuer les négociations avec son homologue des Olympiques (Alan Sear). Le premier choix obtenu dans la transaction qui a envoyé Guillaume Brisebois à

Charlottetown, l’an dernier, serait le prix à payer.

Or, comme la patience dans le dossier Ivan vient de lui prouver qu’il y a toujours de l’espoir, Couturier se montrera vraisemblablement un peu plus patient. Sans le dire ouvertement, il pourrait même attendre jusqu’aux Fêtes avant d’agir.

Pour revenir à Michal Ivan, l’entraîneur-chef Mario Pouliot ne cachait pas sa satisfaction de pouvoir compter bientôt sur le jeune Slovaque.

«Son arrivée va permettre de placer certains gars dans leur bonne chaise, dit-il. Il va aussi me permettre de couper un peu dans la charge de travail d’Adam Holwell et de Noah Dobson. Ces deux-là jouent actuellement de 27 à 30 minutes par match. J’aimerais réduire ça à environ 25 afin d’éviter de les épuiser.»

«Les rapports que nous avons d’Ivan est qu’il est fiable dans les trois zones. C’est un gars qui possède un excellent coup de patin et un bon lancer, qui effectue une bonne première passe et qui a un bon physique (6 pi 1 po, 183 livres). C’est en plein le genre de défenseur que nous aimons», confie-t-il.

Mentionnons d’autre part que le Titan a acquis l’agent libre Nick Pryce, un ailier gauche âgé de 18 ans de 5 pi 11 po et 180 lb. Il a d’ailleurs disputé un premier match mercredi à Gatineau.

La saison dernière, Pryce a disputé 48 parties avec l’Attack d’Owen Sound dans l’OHL. Pryce est réputé pour être un joueur rapide ne détestant pas le jeu physique et qui est doté d’un certain talent offensif.

De bonnes nouvelles pour Mario Pouliot

Mario Pouliot avait plusieurs excellents raisons d’être de bonne humeur, jeudi: le dossier du Slovaque Michal Ivan est enfin réglé, l’infirmerie est totalement vide, une première victoire sur la route récoltée la veille à Gatineau et le réveil de Jeffrey Viel.

Le capitaine a effectivement connu un très bon match avec deux buts dont le filet vainqueur, en plus de réussir six tirs dont cinq de l’enclave. Il a aussi obtenu deux échappées. Dawson Theede, deux fois, et Justin Ducharme ont été les autres buteurs.

«Viel a joué toute une troisième période contre les Olympiques, affirme l’entraîneur-chef. Ç’a été et de loin sa meilleure période de la saison.»

«Nous avons vu le Viel que nous connaissons et ce qui en fait un joueur spécial. Pour qu’il soit efficace, il doit jouer en ligne droite et déborder les joueurs en se rendant au filet. Il doit oublier le jeu fantaisiste. Il doit jouer de la façon qui lui a permis d’obtenir des invitations à des camps professionnels ces deux dernières années», dit-il.

Pouliot espère maintenant qu’un autre vétéran, Jordan Maher, parviendra à sortir de sa coquille. Il a été limité à trois passes en sept matchs jusqu’ici cette saison. Il était toutefois de retour après une absence de deux semaines, mercredi soir.

«J’ai rencontré Jordan avant le voyage et c’est clair que les attentes sont plus grandes à son endroit. Il en est à sa quatrième saison et nous voulons qu’il contribue davantage à l’offensive. Nous voulons aussi qu’il aille dans le trafic et qu’il lance plus souvent vers le filet. Mais pour un premier match en deux semaines, j’ai bien aimé ce que j’ai vu à Gatineau», mentionne Pouliot.

Bien sûr, il y a encore des trucs qui plaisent nettement moins à l’entraîneur.

«J’aimerais que les gars arrêtent de se contenter de lancer 40 fois vers le filet adverse. Je voudrais aussi que les gars soient attentifs aux détails pendant 60 minutes et qu’ils soient meilleurs à un contre un», dit-il.

«Nous forçons trop le jeu en zone offensive et les gars sont régulièrement frustrés parce qu’ils ne parviennent pas à marquer. Ça nous a coûté beaucoup trop de revirements depuis le début de la saison et ça nous fait mal. Nous nous tirons dans le pied en faisant ça. C’est dommage parce que sinon je trouve que l’équipe ne joue pas si mal», indique-t-il.

Le Titan (5-3-4, 14 pts) complétera son voyage en Abitibi, vendredi et samedi, alors qu’il rendra visite aux Huskies de Rouyn-Noranda et aux Foreurs de Val-d’Or. Laissé de côté mercredi, le jeune Logan Chisholm pourrait réintégrer l’alignement dès vendredi.