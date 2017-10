Karine Spagnoletti a souffert le martyre au Ironman d’Hawaï

Karine Spagnoletti se fait régulièrement taquiner par ses ami(e)s depuis qu’elle a avoué récemment dans nos pages sa très grande peur des «vilains gros poissons». Particulièrement les requins. Bien sûr, son grand sens de l’humour aidant, elle parvient à en rire un bon coup chaque fois qu’on le lui rappelle. Mais n’empêche qu’elle réalise aussi fort bien qu’il s’agit d’un sérieux handicap pour une triathlète comme elle. Samedi, l’Acadienne de Balmoral était sur la ligne de départ des Championnats mondiaux d’Ironman présentés à Kailua-Kona, sur l’île d’Hawaï. Disons qu’elle n’est pas à la veille d’oublier.

La fille de Raymond et Claudette Maltais, deux sportifs bien connus dans le Restigouche, dit avoir vécu un véritable enfer dans le seul État américain situé en dehors du continent nord-américain.

Enfin, enfer est un bien grand mot. À vrai dire, elle a surtout souffert le martyre. Tellement qu’elle a perdu plus de 10 livres pendant la journée.

Étrangement, même si elle le dit sur le bout des lèvres, la nage s’est avérée la plus facile des trois épreuves. L’océan Pacifique n’a pas été si méchant que ça finalement.

Spagnoletti a complété les 226 kilomètres (3,8 km de nage, 180,2 km de vélo et 42,2 km de course à pied) en 11h09m02s. Ça lui a donné le 178e rang chez les femmes et la 32e place dans son groupe d’âge (40-44 ans).

De son propre aveu, ce n’est pas un chrono grandiose, mais elle a au moins la satisfaction de l’avoir terminé. On est néanmoins bien loin des 10h46m50s de Lake Placid en juillet.

«J’ai même failli abandonner quand j’ai terminé le vélo, affirme-t-elle. Je ne voulais pas aller courir. C’est une bénévole qui m’a encouragée à continuer. Il faisait énormément chaud.»

«Nous avons dû composer avec de gros vents provenant des plaines volcaniques de l’île. Écoute, c’est comme si tu faisais fonctionner un séchoir à cheveux dans ta face pendant 10 heures», raconte-t-elle en riant.

«Je passais mon temps à m’asperger de l’eau sur la tête et le reste de corps pour me rafraîchir. Ça allait pour un bout, mais il fallait ensuite attendre quelques kilomètres avant de pouvoir avoir d’autre eau. J’ai travaillé très fort pour compléter ce Ironman», confie-t-elle.

«J’ai déjà eu à vivre avec des conditions difficiles dans les autres épreuves que j’ai effectuées ces dernières années. Parfois c’était la nage, d’autres fois le vélo ou encore la course. Mais là, c’est comme si je m’étais retrouvé dans les pires conditions pour chaque discipline. La pire, ç’a assurément été le marathon. J’ai marché de longs bouts», avoue-t-elle.

Bon chrono en nage

Deux jours avant la compétition, son entraîneur Chuck Kemeny a voulu s’assurer qu’ils n’étaient pas venus à Hawaï pour rien en exigeant qu’elle aille faire une petite «saucette» dans l’océan. Pas question de la voir le matin de la course refuser de mettre ne serait-ce qu’un orteil à l’eau.

La stratégie a porté fruit puisqu’elle a finalement réalisé un bon chrono de 1h05m54s à la nage.

«J’ai eu peur, mais j’y suis arrivée, indique-t-elle. J’étais là et je savais que je n’avais pas le choix. Finalement, ç’a s’est plutôt bien passé avec la nage. Bien sûr, j’étais sur les nerfs et j’ai tenté de tout bloquer dans ma tête en me mettant dans ma bulle.»

«C’était cependant moins évident au virage juste avant le deuxième kilomètre. C’était très creux à cet endroit. Le bleu de l’eau n’était pas le même. C’était un bleu Jaws», lance-t-elle en éclatant de rire.

«C’était cependant très cool de voir les gens qui étaient sous l’eau quand nous nagions. C’était soit des sauveteurs ou encore des photographes», mentionne-t-elle.

Si le vélo a été une longue torture de 5h50m33s, le marathon l’a été encore davantage comme en témoigne son temps de 4h03m04s. Elle estime que sa préparation n’était pas adéquate.

«Pour la course, j’avais avec moi de la nourriture pour les 21 premiers kilomètres et je me fiais sur les relais pour me réapprovisionner par la suite. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure de trouver les endroits pour le faire. Je manquais d’énergie à la fin. J’ai perdu plus de 10 livres pendant la compétition et ce n’est pas normal», révèle-t-elle.

«Mais sinon, ç’a été une expérience très différente de ce que j’ai vécue. Je suis contente de l’avoir fait. L’ambiance était totalement différente des autres courses. C’était seulement l’élite qui était ici. J’aimerais revenir, mais pas tout de suite. Pas l’année prochaine en tout cas», signale-t-elle en riant.

Karine Spagnoletti complétera sa saison 2017 en prenant part au Ironman de l’Arizona, à Tempe, le 19 novembre.

Pour la petite histoire, notons les victoires de l’Allemand Patrick Lange (8h01m40s) et de la Suisesse Daniela Ryf (8h50m47s) à Hawaï. Lange y a établi un nouveau record du parcours, alors que Ryf a enregistré un troisième titre mondial consécutif.

Le Canadien Lionel Sanders a pris le deuxième rang chez les hommes en 8h04m07s. Sarah Casaubon a été la meilleure Canadienne avec une 48e position en 10h16m02s.