LHJMQ: Mika Cyr aura devant lui les fameux Russes

Antoine Morand (à gauche) et Noah Dobson (à droite) du Titan d’Acadie-Bathurst, rejoindront Mika Cyr (au centre), des Wildcats de Moncton, au sein de l’équipe de la LHJMQ face aux Russes, en novembre. - Gracieuseté

Quand il était ti-cul, Mika Cyr regardait les meilleurs joueurs au Canada affronter les méchants Russes aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde. Il a aussi suivi avec intérêt toutes les confrontations LHJMQ-Russie au cours des dernières années. Le 16 novembre, le meilleur pointeur du circuit Courteau sautera sur la patinoire du Colisée de Moncton avec le gilet de la LHJMQ sur le dos. Devant lui: les fameux Russes.

L’Acadien de Sainte-Anne-de-Madawaska a été sélectionné pour faire partie de la Série Canada-Russie Subway, dont les détails ont été dévoilée jeudi.

Cet événement chapeauté par la Ligue canadienne de hockey se veut en quelque sorte l’audition pour une éventuelle participation au Championnat mondial de hockey junior.

Le joueur de centre des Wildcats de Moncton ne sera pas le seul joueur des équipes du Nouveau-Brunswick au sein de la sélection qui affrontera les Russes le 14 novembre à Charlottetown et le 16 à Moncton.

Le Titan d’Acadie-Bathurst sera représenté par le défenseur Noah Dobson et l’attaquant Antoine Morand.

L’attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean, Joe Veleno, sera aussi partie de l’aventure.

Il va sans dire que le patineur acadien de 5 pieds 8 pouces et de 160 livres est emballé à l’idée de vivre une telle aventure. Surtout qu’il s’agira pour Cyr d’une toute première expérience au niveau international.

«J’étais vraiment content quand j’ai appris la nouvelle. Ça veut dire que tout le travail que j’ai fait cet été et depuis le début de la saison est en train de me rapporter. Ça veut dire que je fais quelque chose de bien sur la glace. Je vois ça un peu comme une récompense pour mon travail», raconte celui qui mène le circuit Courteau pour les buts (10) et les points (19) en 12 parties.

Le numéro 24 des Wildcats dit avoir été un peu surpris quand il a reçu l’appel du directeur des opérations hockey, Roger Shannon.

«Je savais que j’avais un bon début de saison, mais je ne voulais pas placer mes attentes trop hautes parce que je ne voulais pas être déçu. Je ne pensais pas trop à ça au début de l’année, mais à mesure que la saison avançait, je commençais à y penser un peu plus et je voyais que ça pouvait devenir une possibilité.»

S’il ne sait pas encore s’il disputera les deux rencontres face à la LHJMQ, Cyr souhaite pouvoir jouer devant sa famille et ses amis au Colisée.

«J’espère que je vais jouer la partie devant mes partisans à Moncton, ce serait vraiment plaisant. Je veux montrer que je peux jouer avec ces gars-là, même si je n’ai pas encore été repêché (il sera éligible en juin prochain) dans la LNH. Je veux montrer que je mérite d’être repêché et que j’ai mérité ma place dans l’équipe.»

De son côté, le joueur de centre Antoine Morand en sera à une deuxième participation de suite à cet événement.

«Je pense que nous aurons une bonne opposition parce que les Russes vont envoyer une bonne équipe. Il va falloir arriver là prêt. Ça va être une semaine vraiment excitante parce que c’est toujours plaisant des événements comme ça. J’ai vraiment hâte. C’est toujours spécial d’être choisi pour des choses comme ça. J’ai eu la chance de le vivre l’a passé et c’est toujours un honneur de représenter la ligue», avoue celui qui a été un choix de deuxième ronde (60e) des Ducks d’Anaheim au dernier repêchage de la LNH.

«Ces parties ont beaucoup d’importance pour moi parce que c’est un peu un essai pour Équipe Canada junior et qu’il y a beaucoup de monde important qui va regarder.»

Le patineur de 5 pieds 10 pouces et de 178 livres connaît un bon début de saison avec le Titan, comme le montre son rendement de 5-8=13 en 10 rencontres.

Le défenseur Noah Dobson parlait aussi d’un bel honneur.

«Il y a un paquet de bons joueurs à travers la ligue qui auraient pu être choisis. Je suis très reconnaissant de la chance qu’on m’offre, note le patineur de 6 pieds 2 pouces et de 165 livres. Je sais un peu à quoi m’attendre parce que j’ai joué contre les Russes chez les U-18 et les U-17. Je veux juste essayer d’apprécier l’expérience et donner mon maximum.»