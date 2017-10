Soccer universitaire: tout n’est pas perdu pour les Aigles Bleu(e)s

Tout n’est pas encore perdu pour les équipes de soccer de l’Université de Moncton en vue des prochaines séries du Sport universitaire de l’Atlantique.

Les Aigles Bleues (4-4-0= 12 pts, 7e), à un seul point de la sixième et dernière place donnant accès aux éliminatoires actuellement détenue par les Panthers de UPEI, auront la chance de mettre en banque de précieux points en disputant deux matchs contre des adversaires qui les suivent au classement féminin.

La troupe de Mehyar Zekaroui s’en va à Fredericton, vendredi soir, pour se mesurer aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (2-4-3= 9 pts, 8e), avant de revenir à Moncton pour y accueillir les Huskies de l’Université Saint Mary’s (0-9-0= 0 pt, 10e), dimanche à 13h au Stade Moncton.

«Le match contre UNB sera une bonne revanche pour nous, a noté l’entraîneur de l’équipe féminine de soccer, Mehyar Zekaroui. On leur a donné la dernière partie et c’était une déception pour tout le monde. Il faut s’imposer davantage et on aura une chance de sortir avec un meilleur résultat. Contre l’équipe de Saint Mary’s, qui se trouve au bas du classement, on devrait gagner sur papier, mais on a quand même un respect pour cette équipe et il faut prendre cette partie au sérieux.»

Du côté des Aigles Bleus (3-5-0= 9pts, 8e), ils accusent un retard de trois points sur la sixième position que possède l’Université Memorial. La tâche du Bleu et Or de Florian Ntima-Nsiemi sera tout aussi intéressante avec des duels contre UNB (4-3-2= 14 pts, 5e) à Fredericton, vendredi soir, et Saint Mary’s (2-6-1= 7pts, 9e) à domicile, dimanche.

«On a besoin de victoires pour avancer, soulève l’entraîneur de l’équipe masculine, Florian Ntima-Nsiemi. On a pris le temps de bien revoir notre partie contre UNB et c’est une équipe qui est à notre portée. Il faudra imposer un rythme et une intensité beaucoup plus élevés à la défensive. Cela va demander beaucoup physiquement des gars. Il faut entrer dans le match avec plus d’intensité. On cherche un résultat positif. Dimanche, l’intensité sera là dès le premier coup de sifflet. C’est notre dernier match à domicile, on veut profiter de la fin de semaine de retrouvailles et bâtir une série de victoires.»

Les athlètes ayant joué quatre ou cinq saisons avec les Aigles seront reconnus dans une brève cérémonie au début des matchs de dimanche.

Hockey féminin

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (1-1-0=2 pts, 4e) vont disputer deux rencontres en fin de semaine au hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Vendredi à 19h à l’aréna J.-Louis-Lévesque, dans le cadre des retrouvailles du campus de Moncton, le Bleu et Or recevra la visite des Tigers de l’Université Dalhousie (2-0-0=4 points, 1re). Dimanche, la troupe de Denis Ross sera à Halifax pour y affronter les Huskies de l’Université Saint Mary’s (2-0-0=4 points, 1re). Les Huskies ont défait le Bleu et Or 2 à 0 dimanche.

«Chacune de ces deux équipes a remporté deux victoires, a noté l’entraîneur Denis Ross. Il faudra être plus patient et plus vigilant. Les Huskies nous ont battues ici et nous allons chez elles sur une plus petite patinoire. Il faudra s’ajuster en conséquence avec de meilleurs jeux défensif et offensif.»

«La patinoire des Huskies est plus petite, on a appris notre leçon dimanche et il faudra être plus rapide, a mentionné l’attaquante Marie-Pier Corriveau. On veut aussi lancer plus souvent, c’est notre stratégie contre une bonne équipe. On n’a pas encore rencontré Dalhousie, mais on sera prête à jouer dans notre nid vendredi. On ne veut pas en échapper une deuxième de suite chez nous.»

Gabrielle Forget sera devant le filet vendredi et Sabrina Lebrun, dimanche, à Halifax.