Acadie-Chaleur: les Ice Dogs se sont nettement améliorés

Si on fait abstraction des Marchands de Shippagan qui en seront à leurs débuts dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, les Ice Dogs de Néguac sont probablement la formation la plus améliorée du circuit.

À l’évidence, le directeur général Olivier Savoie et l’entraîneur-chef Daniel LeClair n’ont pas chômé dans les derniers mois.

Les acquisitions des attaquants Bryce Silliker, Jeff Wilson et Billy Gaston, des défenseurs Nick Foran et Andrew Kane, ainsi que du gardien Kyle Monroe ne peuvent que solidifier l’équipe.

Les entrées en scène des avants Mathew Dedam et Michaël Savoie, deux jeunes recrues dotés d’un beau potentiel, sont d’autres bonnes raisons expliquant le sentiment de confiance qui habite Daniel LeClair.

«C’est clair dans ma tête que nous allons jouer pour plus de ,500 cette saison. Nous allons avoir trois bons trios offensifs et notre défensive s’est améliorée avec Foran et Kane», affirme l’entraîneur-chef, qui sera secondé cette saison de Denis Breau derrière le banc.

«Nos jeunes de la saison dernière sont également prêts à passer à la prochaine étape. Ils connaissent la ligue maintenant. Je nous vois facilement parmi les trois meilleures offensives de la ligue. Je sais que nos partisans ont hâte de nous voir jouer», révèle-t-il.

Les Ice Dogs, qui ont disputé deux matchs préparatoires ce week-end face aux Rameurs de la baie des Chaleurs, sont déjà à l’entraînement depuis plus d’une semaine. Même qu’une quarantaine de joueurs se sont présentés lors du dernier entraînement.

«De ce que j’ai pu voir, les gars ont l’air en forme. Ils ont été sérieux cet été. J’aime ce que j’ai à ma disposition pour travailler», indique LeClair.

«Billy Gaston va être une vedette dans cette ligue. J’irais même jusqu’à dire qu’il va avoir un aussi gros impact dans notre équipe que Kris Keating, qui était notre meilleur joueur la saison dernière. Gaston a tout pour lui. Il a un bon coup de patin, des bonnes mains, un bon physique et il joue avec combativité. C’est un joueur complet que je vais pouvoir utiliser à toutes les sauces», signale l’entraîneur.

«Jeff Wilson et Bryce Silliker sont deux autres morceaux très importants. Ces gars-là changent complètement l’image de l’équipe», mentionne-t-il.

Parmi les autres joueurs qui seront de retour, notons les attaquants Tyron Breau, Corey McNight, Rick LeBreton, Jordan McNight, Jordan Drillen et Philippe Robichaud, les arrières Austin McKay, André Savoie, Kevin Cormier, Guillaume Caissie et Michel-Paul Godin et le gardien Jessy Vautour.

Les Ice Dogs devront toutefois se débrouiller sans Robert Gallant (il est déménagé dans l’Ouest du pays), Kris McKay (blessé), David Mitchell, Julien Rousselle et Troy Chubbs. Il est toutefois possible que Mitchell et Rousselle, tous deux en période de réflexion, changent d’idée en cours de route.

De plus, les Ice Dogs sont également en négociations avec l’attaquant Lance Woodman.

La saison dernière, les Ice Dogs ont complété la saison régulière avec un dossier de sept victoires, 15 revers et deux défaites en prolongation.