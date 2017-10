Acadie-Chaleur: même sans Rémi Douchet, des Rameurs redoutables

Malgré les départs des vétérans Rémi Doucet et Gary Frenette, qui étaient deux des principales «vaches à lait» de l’équipe, les Rameurs de la baie des Chaleurs ont le sentiment qu’ils présenteront un club tout aussi redoutable à l’attaque en 2017-2018.

L’entraîneur-chef Dave Aubé croit que les Rameurs ne devraient pas trop souffrir de ces deux importantes pertes avec les entrées en scène de Shawn Doucet, un joueur qui n’a plus vraiment besoin de présentation dans la région Chaleur, et Rémi Bois, le fils de l’ancienne vedette Roch Bois.

«Ce sont deux joueurs qui devraient être en mesure d’aller chercher une quarantaine de points chacun, estime Aubé. Il y a aussi le fait que nous allons cette fois-ci compter de façon plus régulière sur les jeunes Jérôme Bérubé, Jessey Aubé-Roy et Pierre-Luc Ouellette.»

Ajouter à ce groupe les talentueux Simon Comeau, Morgan Nicolas et Kyle Rose et vous avez effectivement les munitions pour remplir régulièrement le filet adverse.

Le reste de l’offensive est complété de Christopher Morrissette, Jonathan Pitre, Jonathan Caron et Patrick Guitard, entre autres.

En défensive, Mathieu Boudreau, Sébastien Arseneau, Pascal Chiasson, Charles Couturier, Matthew White et Matthew Jean sont tous de retour. Le jeune Danick Duguay vient toutefois s’ajouter à la brigade et la direction est actuellement en pourparlers avec un défenseur d’impact de la région.

«Lors des entraînement, j’ai remarqué que Charles Couturier volait sur la glace. Il a perdu beaucoup de poids et ça fait en sorte qu’il est encore plus rapide et plus mobile. Il est vraiment dans la meilleure forme de sa carrière. C’est incroyable comment il ressemble à son frère Sean actuellement sur la glace», souligne Dave Aubé.

Devant les buts, Jimmy Doiron et Cédric Chiasson devraient encore se partager le boulot.

«Nous sommes solides à toutes les positions et c’est notre objectif de nous rendre de nouveau en finale. Nous sommes encore une jeune équipe et tous les gars de la dernière saison ont une année de plus d’expérience. Ça compte», ajoute l’entraîneur-chef qui pourra compter sur deux adjoints en Brian Landry et Jean-René Lagacé.

Outre Rémi Doucet et Gary Frenette, André-Oliva roussel, Nik Kyle, Nicolas Lanteigne, Daniel Roy, Kevin Langlais et Marc Comeau sont parmi les joueurs qui ne sont pas de retour avec l’équipe.

Les Rameurs disputeront leur premier match de la saison régulière le vendredi 27 octobre en rendant visite aux Ice Dogs de Néguac au Sportsplex. Puis, le lendemain, ils accueilleront les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne au Centre Réal-Boudreau.