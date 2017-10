Les recruteurs de la LHJMQ ont à l’oeil Lukas Cormier

Le 3 juin 2017, il a fallu attendre jusqu’en sixième ronde pour entendre le nom d’un joueur acadien sélectionné par une équipe de la LHJMQ. Cet honneur était revenu au défenseur Jérémie Hébert, le 103e choix de l’encan midget par le Drakkar de Baie-Comeau. En 2018, les amateurs de hockey d’ici n’auront pas à patienter aussi longtemps avant de voir un des leurs grimper sur la grande scène.

Les recruteurs ont déjà à l’oeil le défenseur Lukas Cormier, des Flyers de Moncton. Certains pensent que le rapide patineur de Sainte-Marie-de-Kent pourrait même se faufiler jusqu’en première ronde. C’est vous dire à quel point le patineur de 5 pieds 8 pouces et de 155 livres est bourré de talent.

«J’aimerais me faire repêcher par une équipe de la LHJMQ à la fin de la saison, mentionne d’ailleurs l’avide partisan des Penguins de Pittsburgh. C’est là que je veux jouer l’an prochain si c’est possible. J’ai grandi en regardant les Wildcats et je trouve que c’est une bonne ligue.»

Le jeune Cormier est une denrée rare de nos jours, soit un défenseur qui est constamment une menace en offensive.

«J’aime appuyer l’attaque, mais je peux aussi bien jouer défensivement. Je ne manque pas mes chances d’appuyer l’attaque quand elles se présentent. Dans le hockey qui se joue maintenant, ça aide d’avoir des défenseurs qui appuient les attaquants.»

Le numéro 15 connaît un début de saison sensationnel. Sa fiche de 4-10=14 points en neuf rencontres lui permet d’occuper le troisième rang parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Comme il en est à ses débuts dans le hockey midget AAA, l’entraîneur John DeCourcey l’a jumelé au vétéran Alex Wynter à la ligne bleue.

«Le jeu est plus vite que dans le bantam et les gars sont un peu plus gros, mais je pense que je m’adapte bien à la ligue. Je m’entends bien avec Alex et il me donne des conseils», raconte celui qui copie son style sur celui de Kristopher Letang (Penguins de Pittsburgh) et Erik Karlsson (Sénateurs d’Ottawa).

Comme tout le monde, il entend les rumeurs en provenance de la LHJMQ, mais il n’a pas encore eu de discussions formelles avec les recruteurs.

«C’est sûr que ce serait plaisant de sortir le plus tôt possible dans le repêchage. Mais peu importe qui me choisit, tout ce que je veux, c’est une chance de faire l’équipe l’année prochaine, explique-t-il. Mais il n’y a rien d’assuré encore. Je dois continuer de travailler dur pour montrer ce que je peux faire. Il y a encore plusieurs tournois pour me prouver. L’année ne fait que commencer.»

Le numéro 15 des Flyers dit éprouver une certaine pression cette saison, mais il affirme ne pas trop s’en faire avec ça. D’ailleurs, il préfère se concentrer sur les succès de son équipe.

«Il faut juste que je joue mon jeu et ne pas trop penser à ces choses-là. C’est plus de la motivation. On a beaucoup de joueurs de première année (le défenseur Alex Gallant, ainsi que les attaquants Patrick LeBlanc, Yanick Bastarache, Cole Cormier, Brock Forsythe et Evan Jackson), mais on a une très bonne chimie d’équipe. Je sais qu’on peut battre n’importe qui dans la ligue.»