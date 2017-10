Soccer: les Aigles Bleu(e)s gardent espoir pour les séries

Grâce à des victoires contre les Huskies de l’Université Saint Mary’s dimanche, les équipes masculine et féminine de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont conservé leurs chances de prendre part aux séries éliminatoires du Sport universitaire de l’Atlantique.

Moins de 48 heures après avoir trébuché face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, le Bleu et Or l’a emporté 3 à 1 chez les femmes et 1 à 0 du côté masculin, dimanche au Stade Moncton.

Les Aigles Bleues (5-5-0=15 pts, 6e) ont parti le bal face aux Huskies (0-10-1=1 pt, 10e) grâce à Catherine Dupuis, auteure de deux buts, et à Adèle Cormier, qui a donné une avance dès la 10e minute de jeu. Mary Bennett avait créé l’égalité sur un penalty huit minutes plus tard.

«C’est une bonne victoire pour nous suivant deux semaines difficiles, a souligné l’entraîneur Mehyar Zekaroui. On fera un meilleur voyage à Memorial et tout le crédit revient à l’équipe.»

Miguel Bryar a inscrit le seul but du match et les Aigles Bleus (4-6-0=12 pts, 8e) ont défait les Huskies, (2-8-1=7 pts, 9e), 1 à 0 chez les hommes. «Les gars se sont donnés, a commenté l’entraîneur Florian Ntima-Nsiemi. Nos leaders ont bien réussi, comme Miguel qui a pris l’équipe sur ses épaules avec sa performance. Cela nous donne plus d’espoir pour se rendre à Terre-Neuve, en fin de semaine.»

Il s’agissait des derniers matchs à domicile de la saison pour le Bleu et Or. Les deux équipes se rendront à St. John’s pour un week-end crucial face aux Sea-Hawks de l’Université Memorial, vendredi et samedi.

Hockey

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (2-2-0=4pts, 4e) ont accordé un but en troisième période et n’ont pu prendre avantage d’échappées pour ensuite s’avouer vaincues 3 à 2 devant les Huskies de l’Université Saint Mary’s (4-0-0=8pts, 1ère) dans une rencontre de hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique, dimanche à Halifax.

Laura Henwoood a inscrit le filet gagnant, à mi-chemin de la troisième période. Siobhan Birch et Nicole Schofield ont réussi les autres buts des gagnantes. Katryne Villeneuve, an avantage numérique, et Marie-Pier Corriveau avaient permi au Bleu et Or de retraiter au vestiaire avec une égalité de 2 à 2 après 40 minutes de jeu.

Sabrina Lebrun a fait face à 25 lancers dans la défaite alors que Rebecca Clark a bloqué 15 des 17 tirs dirigés vers elle

Les Aigles Bleues seront à Fredericton, samedi ,pour se mesurer aux Tommies de l’Université St. Thomas (1-3-0). Dimanche, l’équipe sera à Sackville contre les Mounties de l’Université Mount Allison (0-4-0).

Au niveau masculin, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (0-4-2= 2pts, 7e) se sont inclinés 4 à 2 contre les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (6-0-0=12pts, 1er), samedi soir, à l’aréna J.-Louis-Lévesque

Le Bleu et Or recevra la visite des Tigers de l’Université Dalhousie (1-4-1= 3pts, 6e), mercredi soir à 19h à l’aréna J.-Louis-Lévesque,