Une course uniquement pour l’élite avec des bourses alléchantes

Imaginez une course à pied regroupant uniquement l’élite de l’Atlantique avec des bourses qui n’ont jamais été vues auparavant. C’est exactement ce qu’Alexandre L’Heureux est en train de concocter pour nos surdoués en espadrilles.

Le 5 km Pirate aura lieu le dimanche 26 novembre à Upper Kingsclear, en banlieue de la capitale provinciale, sur un parcours enchanteur qui se fera tantôt sur le gravier, tantôt sur le gazon ou encore sur l’asphalte en amont de la rivière Saint-Jean.

C’est pour aider les athlètes ayant de grandes aspirations qu’Alexandre L’Heureux a décidé de se lancer dans ce projet un brin casse-cou.

«Je fais ça pour des athlètes de la trempe de Lee Roy qui n’a pas le soutien financier qu’il aurait besoin pour devenir un athlète professionnel, raconte L’Heureux. J’ai été un athlète moi-même plus jeune et je sais comment c’est difficile.»

«Ce n’est pas évident de faire une pleine journée de travail, puis d’aller ensuite t’entraîner pendant quelques heures chaque jour. Parfois, ça fait mal et ça ne te tente pas trop d’y aller, mais il faut que tu y ailles parce que c’est la seule façon pour arriver au bout de tes ambitions», dit-il.

«C’est bien beau les petites courses que nous avons actuellement dans la province, mais les meilleures bourses sont aux environs de 300$. Ce n’est rien parce que ça ne compte pas l’essence que ça prend pour t’y rendre, la nuit d’hôtel, la nourriture, le prix d’inscription, etc. Finalement, même si tu gagnes, tu reviens à la maison dans le négatif. Ce n’est pas ce que j’appelle une source de motivation pour un athlète», affirme-t-il.

«Dans l’ensemble, l’élite crève de faim au Nouveau-Brunswick et partout au Canada. Et si tu ne fais pas partie du top 12 dans ta discipline, tu peux aussi bien dire adieu à tes chances d’avoir de bonnes commandites», poursuit L’Heureux.

«Bien sûr, les courses de 5 km et de 10 km qui ont lieu un peu partout chaque fin de semaine sont importantes, mais uniquement pour la masse. C’est bon pour ceux et celles qui font de la course de façon récréative et qui veulent rester en forme. C’est bon aussi pour motiver les enfants à bouger. Mais pour l’élite, ça ne vaut pas grand-chose. Il n’y a pas un athlète élite qui est vraiment intéressé à prendre part à une course qu’il va gagner par plus de deux minutes. Bref, nous manquons présentement le bateau avec nos athlètes de premier plan», indique-t-il.

Bourse de 1000$ aux gagnants

Pour le moment, Alexandre L’Heureux garantit 1000$ au vainqueur, tant chez les garçons que chez les filles. Des prix de 250$ et de 150$ seront également remis à ceux et celles qui termineront aux deuxième et troisième positions.

Un maximum de 30 hommes et 30 femmes seront acceptées et on ne peut y participer que sur invitation. En fait, pour y prendre part, il faut avoir réalisé au moins un chrono sous la barre de 18 minutes pour les hommes et de 21 minutes chez les femmes au cours des trois dernières années.

«C’est possible que les bourses soient augmentées d’ici au jour de la course, mentionne-t-il. Tout va dépendre des commanditaires qui, pour le moment, sont fantastiques. La Ville de Fredericton est également d’une générosité incroyable. Nous tentons de faire en sorte que ça ne coûte rien ou presque pour chaque coureur de se présenter sur la ligne de départ. Et ça inclut le déplacement, le logement et la nourriture.»

Afin de s’assurer que tout l’argent recueilli auprès des commanditaires sera remis aux athlètes, l’événement aura lieu sans l’appui d’organismes tels que Course NB et Triathlon NB.

«Avec eux, il aurait fallu embaucher des gens pour mesurer le parcours ou encore s’assurer les services d’Atlantic Chip Times. Ça coûte des sous. Moi, je veux que tout l’argent aille aux athlètes. Cette course n’a rien à voir avec des records provinciaux ou canadiens. Ce que je tente de faire ici est d’aider à financer des athlètes qui veulent s’acheter des espadrilles ou encore prendre part à d’autres courses. Pour avoir parlé avec plusieurs d’entre eux, je sais qu’ils sont excités», assure-t-il.

«Et si tout va bien, j’aimerais bien que les bourses soient encore meilleures l’an prochain. Je voudrais qu’elles soient d’au moins 3000$ pour une première place et plus de 1000$ pour une deuxième position. J’espère aussi que ce que je tente de faire sera copié ailleurs dans la province et partout au pays.»

«Parce que si on veut que ça change, si on veut développer davantage de Joël Bourgeois et de Geneviève Lalonde, qui ne sont actuellement que des exceptions qui arrivent une fois aux 10 ans, ça va prendre des gestes concrets. Sinon, nous allons toujours en rester au même point. Dans un monde idéal, il y aurait plusieurs courses du genre au Canada. Aux États-Unis, tu en as pratiquement pendant chaque fin de semaine et les bourses sont toujours intéressantes», ajoute Alexandre L’Heureux.