Défi d’excellence de la LHJMQ: Charles LeBlanc dirigera Équipe N.-B.

Charles LeBlanc dirigera Équipe Nouveau-Brunswick au prochain Défi d’excellence Gatorade de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le tournoi, qui regroupe les meilleurs espoirs âgés de 15 ans dans l’est du pays en vue du repêchage annuel, devrait avoir lieu lors du dernier week-end d’avril.

Il s’agira d’une première expérience du genre pour l’entraîneur-chef du Moose du Nord (midget AAA).

L’ancien entraîneur adjoint du Titan d’Acadie-Bathurst a appris l’heureuse nouvelle de la bouche même du directeur technique de Hockey NB, Mike Gillingham, lors d’une rencontre imprévue dans un aréna de la province. Il a dû garder le secret pendant quelques semaines supplémentaires.

Charles LeBlanc est entraîneur-chef du Moose midget AAA du Nord. – Archives

«Normalement, j’aurais dû avoir une réponse la semaine dernière, mais j’ai croisé Mike par hasard au début du mois et il m’a demandé si j’étais toujours intéressé par le poste. Je lui ai dit que si je ne l’étais pas, je n’aurais pas posé ma candidature. Il m’a alors répondu: “le poste est à toi si tu le veux”», révèle LeBlanc de fort belle humeur.

Charles LeBlanc pourra de plus compter sur deux adjoints bien connus des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick puisqu’il s’agit d’ex-joueurs de la LHJMQ, soit Ryan Salvis et Eric Neilson.

Salvis est l’actuel entraîneur-chef du Blizzard d’Edmundston (junior A), alors que Neilson, qui vient à peine de prendre sa retraite du hockey professionnel, est maintenant l’adjoint de Philip Richer chez les Aces de St. Stephen.

«Je vais leur parler cette semaine afin de commencer à préparer le camp de trois jours que nous aurons du 27 au 29 décembre. Nous allons alors accueillir de 30 à 40 jeunes joueurs nés en 2002», révèle LeBlanc.

Mike Gillingham a par ailleurs confirmé que la nomination de LeBlanc était souhaitée par tout le comité de sélection.

«Nous avions plusieurs bons candidats pour le poste, mais le comité était vraiment excité de savoir qu’un entraîneur d’expérience comme Charles faisait partie de ce groupe», indique Gillingham.

«Je peux aussi te dire que le comité est également très heureux de pouvoir compter sur deux anciens joueurs du programme comme Eric et Ryan. Ils ont d’ailleurs joué ensemble dans le programme. Nous sommes contents de les avoir tous les trois pour cette année et pourquoi pas pour d’autres années à venir», souligne-t-il.

Pour Charles LeBlanc, cette nomination se veut également une autre étape vers son objectif ultime qui est de diriger un jour une formation universitaire ou junior majeur.

«Le hockey est un petit monde et il faut profiter de chaque occasion. Mes connaissances acquises pendant les dernières années, que ce soit dans la LHJMQ ou en Ontario, m’ont permis de faire plusieurs contacts. C’est important d’avoir des relations dans ce milieu», dit-il.

«C’est un tournoi important pour ces jeunes puisque pour ceux qui seront choisis, ce sera la dernière possibilité de se faire voir contre les meilleurs des autres provinces devant des recruteurs», dit-il.

«Le plus important dans ce tournoi n’est pas nécessairement la victoire, mais bien la façon dont chaque jeune va se comporter contre les meilleurs de son âge. Bien sûr, si ton équipe gagne, tu vas bien paraître. Mais le gars qui fait bien paraître ses coéquipiers sur la glace, c’est encore plus important que les chiffres», explique le pilote du Moose.

Charles LeBlanc est d’ailleurs d’avis que le prochain repêchage de la LHJMQ s’annonce intéressant pour le Nouveau-Brunswick.

Certes, le défenseur Lukas Cormier, de Sainte-Marie-de-Kent, est déjà assuré d’une place au sein de l’équipe. Le nom de la jeune vedette des Flyers de Moncton circule déjà comme étant un potentiel choix de première ronde au prochain encan.

«C’est vrai que ça s’annonce un bon repêchage pour la province. Il est encore tôt pour dire si nous allons avoir un gars qui va sortir en première ronde, mais nous avons assurément plusieurs gars qui ont le potentiel d’être choisis dans les trois premières rondes. Et Lukas Cormier est l’un d’eux. Il me fait penser à Kevin Gagné. Et je tiens à préciser qu’il y a aussi quelques bons joueurs nés en 2001 qui seront disponibles pour le repêchage. Des gars qui ont été oubliés lors du dernier encan, mais qui ont le potentiel de jouer dans la LHJMQ», soutient-il.

Même si Charles LeBlanc n’a pas voulu nommer d’autres joueurs dont le poste avec Équipe NB est coulé dans le béton, il est plutôt facile de deviner l’identité de quelques-uns d’entre eux.

On a qu’à penser aux attaquants Josh Lawrence (Selects Hockey Academy), Dawson Stairs (Rothesay Netherwood), et Max Grant (Canadiens de Fredericton), tous trois de la capitale provinciale, Sam Campbell (Rothesay Netherwood), de Keswick, Alexandre David (Newbridge Academy), de Pigeon Hill, Yannic Bastarache (Flyers de Moncton), de Bouctouche, Joey Frenette (Albatros du collège Notre-Dame), de Petit-Rocher, et Jérémie Gagnon (collège Stanstead), de Moncton, de même qu’au défenseur Nicholas Savoie (Newbridge Academy), de Dieppe.