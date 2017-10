Acadie-Chaleur: Brian Basque demande des Alpines plus affamés

Les Alpines de Tracadie ont-ils les éléments pour connaître une grande saison? La réponse est oui. Par contre, et c’est Brian Basque qui le dit, ça va prendre une équipe nettement plus affamée pour y arriver. L’entraîneur-chef souhaite voir un club différent de celui qui a perdu le championnat du calendrier régulier lors du dernier week-end de la saison de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur et qui s’est ensuite carrément écroulé pendant les séries éliminatoires.

Malheureusement, comme si le défi qui attend les Alpines n’était pas suffisant, l’équipe a été frappé de quelques coups de malchance pendant la saison morte.

D’abord, ils ont appris que le grand rouquin Christian Brideau, un vétéran qui venait drôlement stabiliser la défensive, s’en retournait travailler dans les Territoires du Nord-Ouest. Une perte colossale pour la formation péninsulaire.

Puis, voilà que deux attaquants importants, Olivier Breau et Rémi Légère, et un défenseur, Ryan Ferguson, ont décidé de ne pas se rapporter au camp d’entraînement. Leurs deux gardiens Guillaume Brideau et Alex LeBreton brillent aussi par leur absence.

Mais surtout, comble de malheur, le défenseur étoile Kevin Landry, qu’ils avaient récupéré après une saison avec les Acadiens du Grand Caraquet, devra s’absenter au minimum jusqu’à la fin de janvier en raison d’un bête accident en vélo de montagne.

Comme dirait le regretté Édouard Carpentier lorsque quelqu’un se faisait donner une claque sur les abdominaux, “alors là, croyez-moi, ça fait mal”.

Bref, la guigne a frappé fort dans le camp de Tracadie.

Heureusement, il y a aussi eu de bonnes nouvelles. La meilleure est sans aucun doute le retour du gardien Charles Austin. Celle de l’attaquant Daniel Basque n’est également pas à dédaigner.

L’arrivée de ces deux vétérans, jumelée aux entrées en scènes de Carl Devost et Scott McLaughlin, font même dire à Brian Basque que le club s’est néanmoins amélioré.

«Les retours de Charles et Daniel ont drôlement changé l’ambiance, affirme l’entraîneur-chef de Tracadie. J’étais tellement déçu du degré d’engagement de certains joueurs la saison dernière que j’ai même sérieusement songé à ne pas revenir derrière le banc.»

«Certains joueurs donnaient l’impression de ne pas prendre le hockey au sérieux. C’est ce qui explique, entre autres, les grosses défaites à Néguac et à Baie-Sainte-Anne pendant la saison. Certains gars ont oublié une chose importante. Quand tu joues au hockey il faut être prêt à performer», souligne Basque avec justesse.

«Je n’ai pas vraiment rien à reprocher à nos deux gardiens de la saison dernière, mais l’importance d’un Charles Austin est très grande. Charles peut être très intimidant pour les joueurs adverses. C’est le genre de gardien qui peut voler un match à lui seul. Et sur la route, il est toujours solide», mentionne-t-il.,

L’entraîneur croit aussi que les jeunes Jesse Mallais, Brandon Haché et Nicholas Richard vont poursuivre leur courbe de progression.

Par ailleurs, afin de combler la blessure de Kevin Landry, Brian Basque a décidé de ramener le vétéran Ulysse Breau en défensive. Brandon Haché, Joël LeBouthillier et Jean-Michel Comeau sont heureusement de retour. De plus, l’équipe compte utiliser de temps à autre le jeune Marc-Antoine Mazerolle comme joueur affilié, lui qui porte aussi les couleurs des Vito’s de Moncton dans le circuit provincial junior B. Basque a bon espoir de voir Ryan Ferguson revenir dans le giron de l’équipe en cours de route.

À l’attaque, Martin McGraw, Jesse Mallais, Daniel Basque, Lucien-Carl Sonier, Marc-André Brideau et Jean-François Rousselle seront les bougies d’allumage.

Carl Devost, Danick LeBouthillier, Jonathan Losier, Thomy Savoie, Jonathan Robichaud, Jean-Michel Dignard et Scott McLaughlin complètent le groupe d’attaquants.

Devant les buts, Nick Desroches devrait être l’adjoint de Charles Austin.

En 2016-2017, les Alpines ont présenté un dossier de 16 gains, six revers et deux défaites en prolongation ou en tirs de barrage, bons pour 34 points et le deuxième rang du classement. Ils ont ensuite été éliminés en demi-finale contre les Rameurs de la baie des Chaleurs dans une série qui a nécessité six parties.