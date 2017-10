Les Wildcats subissent une autre dégelée

Anderson MacDonald (à gauche dans la photo) a ajouté un but et une passe dans la défaite. - Archives

Après un gênant revers de 7 à 4 contre la pire équipe de la LHJMQ dimanche – les Cataractes de Shawinigan – , les Wildcats de Moncton (9-4-2) ont connu une autre soirée très difficile, cette fois à Sydney, alors que les Screaming Eagles du Cap-Breton (9-5-1) les ont lessivés 9 à 4.

Les Aigles criards s’approchent ainsi à un seul point des Chats sauvages et de la tête de la division des Maritimes.

Le joueur de la semaine dans le circuit Courteau, Drake Batherson, a poursuivi sur sa lancée offensive, ajoutant un but (16e) et récoltant trois aides, ce qui porte son total de points à 28, au sommet des marqueurs de la ligue.

Ryan Francis (2), Brooklyn Kalmikov, Egor Solokov, Phénix Martineau, Tyler Hylland et Olivier Bourret (2) ont surpris les gardiens Matt Grametbauer, chassé du match au milieu de la rencontre après le sixième but, et Alec MacDonald.

Anderson MacDonald (1-1), Jakob Pelletier (1-1), Julien Tessier (1-1) et Dylan Seitz ont assuré la réplique des hommes de Darren Rumble, qui recevront la visite des Foreurs de Val-d’Or (6-5-1), vendredi.