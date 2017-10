Un record canadien au demi-marathon pour Patty Blanchard

À peine un mois après avoir franchi le cap de la soixantaine, Patty Blanchard s’est offerte un beau cadeau d’anniversaire en établissant un record canadien au demi-marathon dans son nouveau groupe d’âge à Lowell, dans l’État du Massachusetts, dimanche.

La coureuse de Dieppe a franchi la distance en 1h33m21s, éclipsant par plus de deux minutes l’ancienne marque de 1h35m25s qui était la propriété de l’Ontarienne Dawn Hamel depuis octobre 2015.

Patty Blanchard, qui sera par ailleurs immortalisée au Mur de la renommée de Moncton en fin de semaine, était on ne peut plus fière de son exploit.

«C’est mon objectif de briser le record, affirme-t-elle. J’avais même en tête un chrono de 1h33m. Ç’a été exactement comme je le voulais et j’en suis très contente. Marc (Beaudoin, son conjoint) m’avait préparée un programme de 18 semaines que j’ai suivi pendant tout l’été.»

À ce sujet, elle a tenu à remercier ses partenaires d’entraînement, particulièrement Hans Laltoo qui a été d’une aide plus que précieuse.

«J’ai tendance à toujours partir trop vite sur les longues distances. J’avais justement commis cette erreur en mai à Ottawa. Rendu au 15e kilomètre, j’étais morte et je ne voulais qu’arrêter. Les derniers kilomètres ont été très difficiles à compléter. C’est incroyable comment j’ai souffert. Cet été, le plan était donc de rester collé avec Hans au moins jusqu’au 15e kilomètre. Son rôle était d’empêcher le cheval de se sauver», lance-t-elle avec humour.

«Cette fois-ci, je me sentais bien quand j’ai ouvert la machine au 15e km. Même que mon temps dans la deuxième moitié de la course était plus rapide que la première portion. J’aurais même pu faire mieux, mais je ne voulais pas prendre de chance. J’ai quand même eu des petits problèmes avec une vieille blessure à une jambe deux semaines avant la course et j’ai dû recevoir des traitements», indique-t-elle.

Patty Blanchard compte maintenant se préparer en vue du populaire Gasparilla de Tampa Bay, les 24 et 25 février, dans l’État de la Floride. Elle prendra part à l’épreuve du 15 km et l’objectif, encore là, est de réaliser un nouveau record canadien chez les 60 ans et plus.

La marque actuelle est de 1h07m31s et appartient depuis avril 2005 à la Britanno-Colombienne Sandra Bastedo.

Blanchard en sera à une deuxième participation consécutive au Gasparilla, elle qui avait pris le deuxième rang l’an dernier en 1h05m59s alors qu’elle n’avait que 59 ans. La victoire était allée à la médaillée d’or olympique de 1984 et double gagnante du Marathon de Boston, Joan Benoit, en 1h02m02s.

Patty Blanchard détient maintenant six records canadiens. Elle possède aussi les marques du mile en salle chez les 40-44 ans et 45-49 ans, du 800 mètres en salle chez les 50-54 ans, du 5000 mètres en plein air chez les 40-44 ans et le relais 4×800 mètres en salle chez les femmes âgées de 50 ans et plus.

Elle détient aussi plus de 40 records provinciaux, tant en athlétisme qu’en course sur route. Elle a aussi détenu un certain temps quatre records mondiaux chez les maîtres, soit le mile chez les 40-44 ans et chez les 45-49 ans, le 800 mètres chez les 50-54 ans et le relais 4×800 mètres chez les femmes âgées de 50-59 ans.

Elle a par ailleurs perdu l’un de ses records provinciaux dimanche lorsque Geneviève Lalonde a réalisé un temps de 15m58s dans le 5 km pendant l’événement Courir pour lire de Moncton. Blanchard détenait la marque de 16m01s depuis 1993.