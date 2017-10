Titan: Samuel L’Italien freine sa léthargie

Samuel L’Italien a mis un terme à une léthargie de neuf matchs avec une performance de deux buts et une passe pour mener le Titan d’Acadie-Bathurst à une victoire de 5 à 3 sur les Sea Dogs de Saint-Jean, mercredi soir, devant 1322 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving. Bien que le Titan (6-5-4, 16 pts) ait été loin de disputer un grand match, il met néanmoins fin à une séquence de deux matchs sans victoire.

Mais au-delà de la victoire, l’état lamentable de la surface glacée a particulièrement retenu l’attention. Ce n’était clairement pas évident pour les joueurs. Et on ne parle pas des baies vitrées qui ont dû être nettoyées à quelques reprises en raison de la buée. À ce stade-ci de la saison, c’était indigne d’une partie de la LHJMQ.

Ethan Crossman (2e), Antoine Morand (6e) et Jordan Maher (1er) ont réussi les buts du Titan. Noah Dobson et Adam Holwell ont amassé deux passes chacun. Joe Veleno (2e), Anthony Boucher (2e) et Robbie Burt (2e) ont fourni la riposte des Sea Dogs (3-8-4, 10 pts) qui ont prolongé à huit leur série de matchs sans victoire.

Reilly Pickard, encore une fois inconstant devant sa cage, a repoussé 27 des 30 rondelles dirigées vers lui pour empocher son sixième gain de la campagne. À l’autre bout, Alex D’Orio a fait face à 24 tirs.

Le directeur général Sylvain Couturier a par ailleurs annoncé qu’il avait acquis un nouveau gardien via le marché des agents libres.

Il s’agit de l’Ontarien Joseph Murdaca, un colosse de 6 pieds 3 pouces et 187 livres. Murdaca, qui a porté les couleurs des Steelheads de Mississauga et des Otters d’Erie dans l’OHL, pourrait entamer le match de vendredi face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Cette acquisition démontre clairement que l’organisation n’est pas satisfaite de la tenue de ses gardiens.