Acadie-Chaleur: mauvaise nouvelle pour les Rameurs

Les Rameurs de la baie des Chaleurs ont encaissé toute une claque au visage, samedi soir, en perdant les services de Rémi Bois pour la balance de la saison.

L’entraîneur des Rameurs, Dave Aubé, était encore ébranlé par cette mauvaise nouvelle, jeudi après-midi.

«C’est pas croyable comment nous avons été malchanceux, s’est-il exclamé à l’autre bout du fil. C’est une perte énorme pour notre équipe.»

Bois s’est blessé lors du match préparatoire de samedi contre les Ice Dogs de Néguac. À mi-chemin en troisième, l’attaquant venait à peine de compléter son tour du chapeau et inscrit un septième point à sa fiche quand il a fait une chute sur la glace.

«Ce n’était même pas une grosse chute, a révélé Aubé. Il est revenu au banc en criant de douleur et il s’est lui-même remis l’épaule disloquée en place. Quand je lui ai parlé cette semaine, il m’a dit que sa saison était terminée et qu’il allait être opéré. Nous ne le reverrons donc pas avant la saison prochaine. Ça fait quelques années qu’il traînait ce problème à l’épaule et c’est même la raison pour laquelle il n’a pas joué avec nous la saison dernière.»

À noter que les Rameurs seront également privés de Shawn Doucet, Simon Comeau, Kyle Rose et Christopher Morrissette pour les matchs du week-end.

Joint en fin d’après-midi, Rémi Bois a confirmé qu’il ne sera pas de retour cet hiver.

«C’est très décevant, dit-il. Cela fait deux ans que je tente d’améliorer mon épaule, mais il y a seulement une opération qui pourra régler le problème. Mon orthopédiste m’a dit en juillet que la liste d’attente était de neuf mois et qu’il y aura ensuite trois mois de récupération. Si rien ne change, je m’attends d’être opéré en février ou en mars.»

Charles Bergeron devient un Marchand

Chez les Marchands de Shippagan, les nouvelles sont plus que bonnes avec l’ajout de trois joueurs, dont l’attaquant Charles Bergeron et le gardien Jean-François Mallet.

Les deux vétérans seront d’une grande aide auprès des nombreux jeunes de l’équipe.

Les Marchands ont également ajouté le défenseur Hugo Robichaud. Ce dernier est le fils de Serge Robichaud, une ancienne vedette locale. Robichaud ratera toutefois les deux premières fin de semaine de la saison.

Les Ice Dogs de Néguac ont également bonifié leurs effectifs en s’entendant avec Lance Woodman et Jean-Sébastien Robichaud.

L’entraîneur des Marchands, Bernard Chiasson, était évidemment heureux de ces trois nouvelles prises. Il ne cache cependant pas avoir encore plus hâte que la saison débute.

«Ces trois joueurs ont démontré un intérêt pour venir jouer avec nous et ils vont sûrement nous aider. Ça débute demain soir (vendredi) contre l’équipe de mon bon ami Claude Lagacé, qui a été mon coéquipier dans le temps avec les Alpines de Tracadie. Ça va faire drôle de diriger contre lui. J’ai hâte de voir les tactiques qu’il va utiliser et je suis convaincu qu’il a hâte de voir les miennes», a lancé Chiasson en riant.

Deux matchs seront présentés vendredi soir pour le lancement de la deuxième saison d’opération de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

À Néguac, les Ice Dogs accueilleront les Rameurs au Sportsplex, tandis que les Acadiens du Grand Caraquet seront les visiteurs au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan pour se mesurer aux Marchands. Les deux parties débuteront à 20h.

Samedi, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne seront les visiteurs au Centre Réal-Boudreau pour y affronter les Rameurs à compter de 19h15, alors que les Acadiens accueilleront les Alpines de Tracadie au Colisée Léopold-Foulem à 20h.

Enfin, dimanche, les Alpines disputeront un premier match au Complexe S.-A.-Dionne avec la visite des Ice Dogs sur le coup de 19h.