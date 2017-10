Soccer: les Aigles Bleu(e)s doivent gagner… et calculer

C’est le temps de sortir vos crayons, vos papiers ou encore votre calculatrice. En tous cas, les deux équipes de soccer des Aigles Bleus en auront probablement dans leurs bagages en vue de leur périple à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Elles n’ont pas seulement leur sort au bout de leurs pieds. Elles devront également espérer de l’aide et d’un peu de mathématiques pour espérer participer aux séries.

Les mieux placées sont certainement les filles, qui occupent présentement le sixième et dernier échelon donnant droit aux éliminatoires avec un dossier de cinq victoires et cinq revers. Mais ça ne sera pas de la tarte, car elles affronteront les Sea-Hawks de l’Université Memorial, qui occupent le 2e rang du classement féminin (5-1-4), sur leur terrain.

Le Bleu et Or détient deux points de priorité sur les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (3-4-3) et les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (4-5-1). UNB n’a plus qu’un match à disputer, mais c’est contre les Mounties de l’Université Mount Allison (1-10-0), la deuxième pire formation du circuit, samedi.

Du côté des Panthers, elles se mesureront aux Axewomen de l’Université Acadia (5-3-2, 5e), samedi, et les Tigers de l’Université Dalhousie (6-3-1, 3e), dimanche.

En cas de victoire – fort probable – des Varsity Reds et de l’acquisition de ces précieux trois points, l’U de M devra aller chercher au moins un point dans ses deux affrontements terre-neuviens.

«Ce sont des matchs très importants pour la qualification, a déclaré l’entraîneur Mehyar Zekaroui, des Aigles Bleues. On joue contre une équipe de deuxième position dont l’objectif est de rester là pour ne pas jouer le quart de finale. Notre objectif est de terminer dans le top 6 et notre préparation de cette semaine a été axée pour chercher le succès dans les entraînements et ensuite, dans les parties. On a hâte de jouer.»

La situation, déjà précaire pour les filles, l’est encore plus pour les garçons du Bleu et Or. Avec un dossier de quatre gains et de six revers, ils ont 12 points, à un seul point de l’Université Memorial (4-5-1) et de la sixième position avec, entre les deux, UPEI (4-5-1) qui a également 13 points.

UPEI disputera ses derniers matchs du calendrier contre l’Université Acadia (5-3-2, 4e) samedi et l’Université Dalhousie (4-4-2, 4e), dimanche.

Donc, là aussi, les Aigles Bleus ont leur destin entre leurs pieds puisque deux victoires pourraient les projeter jusqu’en quatrième position, advenant que l’Université Acadia perdent ses deux rencontres du week-end contre l’Université St. Francis Xavier (8-1-2, 2e) et UPEI.

Cependant, un seul revers et il faudra accrocher les chapelets sur une fenêtre de l’autobus – et sortir les calculatrices – pour espérer voir le Bleu et Or poursuivre sa saison.

«Ce sont deux gros matchs contre un concurrent direct. On n’a pas notre destinée entre nos mains, mais il y a une belle bataille à livrer. On a fait les calculs et les scénarios. Ce sont comme des matchs finaux et l’important sera le résultat. Il faut sortir avec le maximum de points dans les deux matchs», a souhaité le sélectionneur masculin Florian Ntima-Nsiemi.

Les matchs peuvent être visionnés au AUStv.ca.

Par ailleurs, et malgré un alignement réduit par les blessures, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton (0-5-2=2pts, 7e) auront comme mission de se donner une première victoire, cette saison au hockey universitaire masculin. Mais la commande sera de taille, puisqu’ils seront à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, vendredi à 19h, pour affronter les meneurs au classement, les X-Men de l’Université St. Francis Xavier University (6-0-0).

Le Bleu et Or a tenu une réunion d’équipe, au lendemain de leurs revers de 4 à 1 encaissé à domicile aux dépens des Tigers de l’Université Dalhousie.

Puisque nous avons cinq blessés et quatre joueurs qui ont manqué l’entraînement de jeudi en raison des études, nous avons seulement tenu une rencontre d’équipe en soirée, a indiqué l’entraîneur-chef Judes Vallée. Il y a des choses dont nous sommes fiers et d’autres moins. Je ne suis pas certain des joueurs qui seront disponibles vendredi, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes.»