Les Tigres se défendent mieux… mais ne gagnent pas

Ce n’est pas facile d’être un partisan des Tigres de Campbellton. Depuis 2006, si on fait abstraction des saisons 2014-2015 et 2015-2016, les seules fois où l’équipe a été en mesure d’afficher une fiche gagnante pendant le calendrier régulier, les représentants du Restigouche n’ont vraiment pas gâté leur public. Aucune ronde éliminatoire gagnée depuis le printemps 2007. Et de la façon dont vont les choses depuis octobre, l’actuelle saison n’augure également rien de bon.

Pourtant, en y regardant de plus près, il y a beaucoup de positif à retenir des 13 premiers duels de la campagne.

D’abord, les Tigres (3-8-2, 8 pts, 6e de la division Eastlink Nord) se défendent nettement mieux que la saison dernière sur la glace. En fait, à part une volée de 9 à 1 encaissée le 28 septembre aux mains des Crushers de Pictou County, les Tigres ont toujours été dans le coup dans chacun de leurs 13 matchs.

De plus, la tenue des recrues Pascal Valcourt, Dylan Coffey, Luc Arsenault et le nouveau venu Tommy Callaghan, à l’attaque, ainsi que du gardien Tristan Gray n’est pas à dédaigner. Valcourt et Callaghan sont âgés de 18 ans et les trois autres n’ont que 17 ans.

Enfin, la contribution des cousins Pierre-Luc Lurette et Francis Thibeault en défensive est belle à voir, eux qui ont d’ailleurs marqué le tiers des buts de l’équipe et qui ne sont âgés que de 19 ans.

«Nous sommes surtout malchanceux depuis le début de la saison», affirme Lurette, auteur de cinq buts et huit points en 13 duels.

«Nous avons 11 recrues à l’attaque et un vétéran comme Noah Whebby (limité à deux maigres passes) va bien finir par débloquer. Les chances de marquer sont là, mais la rondelle ne veut pas entrer. Sérieusement, nous devrions avoir plus de victoires compte tenu de la façon que nous jouons», dit-il.

«Nous avons un meilleur club que celui qui a terminé la dernière saison. Le talent est là. Tu le vois pendant les entraînements. Ça ne prendrait que quelques buts chanceux pour nous relancer. Ça nous donnerait plus de confiance», révèle le vétéran de quatre saisons.

Thibeault abonde dans le même sens.

«C’est clair que notre fiche ne reflète pas notre réelle valeur, mentionne-t-il. Nous avons un bien meilleur club que ne l’indique notre fiche. Le problème est que nous ne marquons pas de buts. Ça va prendre un bon vétéran capable de marquer. Ça viendrait calmer les jeunes. Les gars essaient de trop en faire.»

«Nos nombreuses recrues à l’attaque sont justement un facteur qui explique nos trop nombreuses défaites, estime Thibeault, qui montre un dossier de deux buts et sept points en 13 parties. Ce sont souvent des petites erreurs qui nous font mal. Les gars vont apprendre de tout ça. Le junior, ce n’est pas le midget. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tous les joueurs passent par là. Je suis passé par là quand j’ai fait le saut dans le junior.»

Thibeault croit que le réveil offensif pourrait passer par l’acquisition de Tommy Callahan.

«Il vient juste d’arriver et il faut lui donner le temps de s’acclimater, lance-t-il. Par contre, tu vois qu’il a des habiletés. L’autre nouveau venu Jacob Roberts en est un autre qui devrait nous aider.»

Les Tigres disputeront leur prochain match vendredi soir en accueillant les Crushers de Pictou County au Centre civique Memorial, ceux-là même qui les ont démoli en début de saison.

«Nous l’avons encore sur le coeur cette défaite-là, signale Lurette. Nous allons leur montrer que nous sommes capables de bien jouer contre les meilleures équipes de la ligue.»

«Nous l’avons d’ailleurs prouvé dimanche en battant St. Stephen, une équipe qui a pourtant battu de grosses équipes comme Edmundston, Yarmouth, Amherst et South Shore dans le dernier mois. Cette victoire contre St. Stephens a fait du bien. Tous les gars avaient besoin de ce gain», ajoute l’Acadien de Val-d’Amour.