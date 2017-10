Le Titan a hâte de régler le dossier Kuznetsov

S’il y a un dossier que Sylvain Couturier a hâte de régler, c’est bien celui de Vladimir Kuznetsov. Ces derniers mois, il se ne passe pas une journée sans qu’un partisan ou un représentant des médias ne lui pose la sempiternelle question: «As-tu des nouvelles de Kuz?»

De son propre aveu, le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst commence même à en avoir un brin marre.

«Disons que ça commence à faire. C’est un dossier qui traîne en longueur. Je suis pratiquement là-dessus 24 heures par jour, sept jours semaine. Ça me demande beaucoup de temps et d’énergie et l’élastique est presque rendu au bout. D’ici deux semaines, peut-être même avant ça, nous devrons passer à autre chose», affirme Couturier.

«Ce qui est plate, c’est que Vladimir veut venir. C’est son équipe de la KHL (Avtomobilist d’Ekaterinbourg) qui refuse de le libérer», dit-il.

Couturier s’attend d’ailleurs de recevoir des nouvelles fraîches dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Est-ce que les dossiers Vitali Abramov (Gatineau) et German Rubtsov (Chicoutimi) sont toujours d’actualité.

«Ça reste des options, mais ça prend aussi du prix à payer. Notre priorité, et ça l’est encore au moment où on se parle, a toujours été de récupérer Vladimir», indique Couturier.

Dans un autre ordre d’idée, le vétéran Samuel L’Italien était fort soulagé d’avoir pu mettre un terme à sa léthargie de neuf matchs sans but, lui qui en avait marqué cinq dans ses cinq premières rencontres. Le numéro 9 a inscrit le but vainqueur et le but d’assurance dans un gain de 5 à 3 face aux Sea Dogs de Saint-Jean, mercredi soir.

«Ç’a fait du bien au moral, c’est évident, confie-t-il. Mon jeu n’était pas à son meilleur depuis quelques rencontres. Je prenais moins de lancers et les chances de marquer étaient moins nombreuses. Contre les Sea Dogs, j’ai décidé de foncer davantage au filet. J’étais prêt pour les rebonds et j’ai été opportuniste.»

Par ailleurs, le DG a fait savoir que l’équipe fonctionnera avec un ménage à trois devant les buts, du moins jusqu’au congé des Fêtes. Avec l’arrivée de l’Ontarien âgé de 19 ans Joseph Murdaca, le Titan compte maintenant trois gardiens avec Reilly Pickard et Dominik Tmej.

Murdaca a pris part au tournoi de la Coupe Memorial ce printemps avec les Otters d’Erie. Parmi ses coéquipiers, on retrouvait Alex DeBrincat, aujourd’hui chez les Blackhawks de Chicago, et Dylan Strome, maintenant pour les Coyotes de l’Arizona. Le cerbère de 6 pieds 3 pouces et de 187 livres a d’ailleurs disputé cinq matchs pendant les séries de l’OHL et a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,64 et un pourcentage d’arrêt de ,938.

Mario Pouliot n’a toutefois toujours pas décidé quel gardien il allait envoyer dans la mêlée contre les Huskies de Rouyn-Noranda, vendredi.

«Il est encore trop tôt pour l’annoncer. Nous allons prendre une décision demain (vendredi) matin», a fait savoir l’entraîneur-chef.

Le capitaine Jeffrey Viel sera le seul absent notable, lui qui purgera le deuxième de ses quatre matchs de suspension.