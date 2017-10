Dossier – Un cadeau inespéré pour les coureurs élite du N.-B.

Depuis qu’il s’est engagé à présenter une épreuve réservée à l’élite avec des bourses dignes de ce nom, Alexandre L’Heureux se veut la saveur du mois dans le monde de la course à pied néo-brunswickoise.

Même le nouveau record canadien de Patty Blanchard au demi-marathon et le passage plus que réussi de Geneviève Lalonde à l’événement Courir pour lire, n’ont pas réussi à freiner les discussions concernant ce qu’on peut désormais appeler le projet L’Heureux.

C’est vous dire à quel point nos vedettes en espadrilles apprécient les efforts de cet organisateur de course nouveau genre, dont le réel plan est de convaincre d’autres organisateurs à emboîter le pas ailleurs dans la province.

Rappelons qu’Alexandre L’Heureux présentera le 26 novembre une épreuve sur invitation de 5 km réservée à l’élite à Upper Kingsclear. Seuls les athlètes ayant réussi au cours des trois dernières années un chrono sous la barre des 18 minutes chez les hommes et de moins de 21 minutes du côté des dames ont été invités. Une bourse de 1000$ sera remise aux gagnants masculin et féminin, de même que des prix de 250$ et de 150$ pour les deuxième et troisième places. De plus, les dépenses de chaque athlète seront réduites au maximum.

Évidemment, tout cela a été fort bien accueilli auprès de la plupart de nos surdoués de la route. Rob Jackson, qui n’a plus besoin de présentation, est l’un de ceux-là.

«Je suis émerveillé par tous les efforts qu’Alex a consacrés dans l’organisation de cet événement clairement orientée vers l’élite. Je suis d’autant plus impressionné qu’Alex soit parvenu, en plus de bonnes bourses en argent, à offrir aux athlètes une nuit d’hôtel, de la nourriture, etc. Personnellement, j’ai hâte de voir si tout cela va se transformer en une journée mémorable pour le monde de la course à pied au Nouveau-Brunswick. J’espère juste que la température va être de notre côté», affirme le vétéran de Fredericton.

«Alex vient de commencer quelque chose de nouveau, souligne pour sa part Greg Sawyer, d’Edmundston. Juste d’y penser, je suis excité. J’ai hâte de courir avec tous ces coureurs faisant partie de l’élite. C’est comme si nous avions nos propres Jeux olympiques.»

Sacha Hourihan en est une autre qui ne cache pas sa joie depuis qu’elle a appris l’organisation de cette course.

«Je crois que c’est une formidable façon de mettre en vitrine le talent de nos athlètes. Je sais que les gens adorent regarder les meilleurs coureurs s’affronter et cette course va leur permettre de voir ce que chacun et chacune sont capables de faire contre les meilleurs. C’est un grand événement pour l’élite de la province», dit-elle.

«Ça permet à chaque athlète de pouvoir se dépasser et ça devrait donner d’excellents résultats au fil d’arrivée. C’est également plaisant de voir que nous ne sommes pas obligés de sortir de la province pour trouver de la véritable compétition. J’aimerais beaucoup que d’autres courses du genre soient organisées. C’est non seulement un bon moyen pour les athlètes d’avoir de la reconnaissance, mais ça pourrait aussi ouvrir la porte à de plus grandes possibilités», ajoute la coureuse de Sussex.

Anouk Pelletier, de son côté, apprécie particulièrement qu’on tente pour une fois de réellement gâter l’élite, même si elle n’en pense pas moins beaucoup de bien des autres épreuves s’adressant à la masse.

«C’est bien ce que tente de réaliser Alex parce que ça coûte cher de faire de la compétition. C’est évident que j’aimerais que d’autres courses du genre soient organisées ailleurs dans la province. Sauf que ça va prendre quelqu’un de super bon comme Alex pour organiser ça», indique-t-elle.

«Pour ma part, je ne cours pas seulement pour l’argent mais aussi pour atteindre des objectifs personnels. En fait, j’aime toutes les courses et pas seulement celles où on peut gagner de l’argent. J’ai autant hâte aux courses où tout le monde est invité. J’ai plusieurs amis qui sont plus lents et j’aime faire mes réchauffements avec eux. J’aime les voir franchir la ligne d’arrivée», mentionne-t-elle.

Jérémie Pellerin apprécie lui aussi l’initiative d’Alexandre L’Heureux.

«C’est gros ce qu’Alex est en train de faire. Ce serait incroyable de voir quatre ou cinq coureurs terminer la course sous la barre des 15 minutes», révèle l’athlète de Cocagne.

Au moment de lire ces lignes, Lee Roy, Jérémie Pellerin, Jean-Marc Doiron, Paul Gallant, Greg Sawyer, Shayne Dobson, Daniel LeBlanc, Cam MacKinnon, Bryan Thomas, Owen Enstrom, François Richard, Nicholas Larade, Rob Jackson, Evan Arsenault et l’organisateur de l’événement Alexandre L’Heureux ont confirmé leur présence chez les hommes.

Du côté féminin, on retrouvera Laura Dickinson, Sacha Hourihan, Josianne Guay, Myriam Cyr, Carol-Ann MacDonald, Kamylle Frenette, Cathy Comeau, Anouk Pelletier, Noémie Godin et Isabelle Turner.

D’autres confirmations seront annoncées d’ici le 26 novembre.