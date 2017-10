Dossier – Les organismes de charité avant les coureurs

Pour quiconque suit de près les exploits de nos coureurs dans la province, les noms de Paul Gallant et de Jean-Marc Doiron vous sont sûrement familiers.

Les deux hommes ont gagné leur part d’épreuves ces dernières années et ils ont encore plusieurs bonnes saisons de course dans le corps à donner.

«L’événement d’Alex, c’est exactement ce dont Lee (Roy) et moi parlons depuis que nous avons commencé à nous entraîner ensemble en 2011, confie Gallant. Ce genre d’attention à l’endroit de l’élite, ça manque au Nouveau-Brunswick. Alex, lui, a décidé d’y aller all in, mais ça révèle pas mal sa personnalité.»

«Avant Alex, j’ai remarqué que la façon de faire dans l’organisation des courses a toujours été la même. Ils encouragent la masse à demeurer active, ils amassent une somme d’argent pour donner à des oeuvres de charité et ils vantent la vitesse de leur parcours afin de convaincre l’élite d’y prendre part. Ça ne va jamais plus loin que ça», résume Gallant.

«Règle générale, tu vas voir un ou deux coureurs en avant, puis la masse qui suit loin derrière. Courir pour lire, qui a eu lieu en fin de semaine dernière, en est un bel exemple. Il y avait 3000 participants et la meilleure récompense remise au gagnant de la plus grosse course est une nuit d’hôtel gratuite pour l’année prochaine. Avec Alex, nous n’avons pas encore couru le 5 km et nous avons déjà tous droit à une nuit d’hôtel», dit Paul Gallant.

«Le gros problème au Nouveau-Brunswick, c’est que les organisateurs ont peur du changement. C’est très bien de faire bouger le monde et d’aider des organismes de charité. Je suis à 100 mille à l’heure pour ça. Mais il ne faudrait pas oublier aussi l’élite», souligne-t-il.

«Je vais être le premier à le dire, actuellement nous ne participons pas à des courses, mais plutôt à des événements de charité. Grâce à Alex, nous aurons droit à la première vraie course sur route dans l’histoire de la province», mentionne Gallant.

«Je ne remercierai jamais assez Alex pour ce qu’il tente de faire et je crois sincèrement qu’il est possible d’en organiser d’autres du genre ailleurs dans la province. Ça va cependant prendre du temps, parce que le changement est un processus énorme pour certains êtres humains. Il y a 20 ou 30 ans, compléter un marathon était quelque chose d’assez fou aux yeux de la population néo-brunswickoise. Aujourd’hui, plein de gens qui ne sont pourtant pas des athlètes parviennent après un programme d’entraînement à franchir la distance. Ça démontre que les gens peuvent changer», révèle Paul Gallant.

Jean-Marc Doiron partage sensiblement la même opinion que Gallant, mais de façon plus nuancée.

«Pour l’élite, c’est évidemment une très bonne nouvelle que cette course organisée par Alexandre L’Heureux, indique-t-il. Je ne te cacherai pas que j’avais hâte que quelqu’un organise une course du genre. Sylvio Bourque, avant qu’il ne quitte l’organisation du 15 km de Grande-Digue, avait la même philosophie qu’Alex. L’élite est malheureusement trop souvent oubliée dans les événements.»

«Au Nouveau-Brunswick, parce que les commandites sont rares, l’élite doit compétitionner en finançant elle-même son entraînement ainsi que les dépenses de ses déplacements. Ça coûte horriblement cher d’être un athlète élite dans cette province et parfois tu te demandes si ça en vaut la peine. Personnellement, j’essaie de ne pas trop y penser. Je préfère me concentrer sur le fait que je fais aussi de la course parce que c’est ce qui fait ce que je suis. Pour certains, c’est l’alcool et la loterie. Dans mon cas, mon vice est la course», raconte Doiron, qui est journaliste à l’Acadie Nouvelle.

L’athlète de Collette souhaite ardemment que le projet d’Alexandre L’Heureux fera des petits. Ne serait-ce que pour encourager l’élite à poursuivre son développement en sachant que les organisateurs des courses seront plus sensibles à leur cause.

«En ce moment, la plupart des courses sont en fait des campagnes de financement et s’adressent surtout à la masse. Je comprends ça. Mais ça ferait pourtant tellement une grande différence si de 12 à 15% de l’argent des inscriptions était remis aux gagnants. Il y a même des courses qui ne donnent aucun prix en argent», mentionne Jean-Marc Doiron.