Hockey senior Nord-Est: Memramcook aura plus de profondeur

Les Acadiens de Memramcook ont poursuivi leurs emplettes en ajoutant dans leurs rangs le gardien Maxime Michaud, de même que les attaquants Serge Boisvert et Érik Lang. Ils ont aussi confirmé les embauches des avants Jordan Scott et Travis Duguay.

Les Acadiens ajoutent donc de la profondeur à un alignement qui comprend déjà plusieurs joueurs de premier plan tels que les arrières Billy et Tommy Bezeau, Matt Bernier, Philippe Breau et Justin MacDonald, ainsi que les attaquants Ryan Mockler, Jackson Houck, Jesse Colborne, Robert Davis, Patrick Jones, Sullivan Cullen et Stephen Thorne.

Le copropriétaire, directeur général adjoint et entraîneur adjoint Jacques d’Entremont a de plus fait savoir qu’il était toujours en négociations avec le vétéran défenseur Jason Cormier.

«Nous travaillons là-dessus, mentionne d’Entremont. Nous voulons l’avoir dans le club. Nous avons besoin de son expérience et de son jeu physique. Jason, c’est un joueur local qui fait en sorte que les attaquants adverses demeurent sur le qui-vive quand il est sur glace. C’est un défenseur qui aime distribuer de grosses mises en échec.»

Les Acadiens doivent cependant oublier Sylvain Rodier qui a décidé de rester éloigner du hockey.

«C’est triste parce qu’il aurait représenté un très gros morceau pour nous», affirme d’Entremont.

Il ajoute avoir également tenté de mettre la main sur l’ancienne vedette des Commandos de Dieppe Zack Cahill, mais les JC’s de Bouctouche ont refusé de le transiger.

«C’est vraiment dommage. Cahill aurait eu sa place dans le top 6 de nos attaquants», dit-il.

Après avoir perdu 5 à 3 devant les JS’s, vendredi dernier, les Acadiens reprennent l’action ce dimanche en accueillant les Stallions de Montague à 19h30. Le nouveau portier Maxime Michaud, qui a pris part récemment au camp des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, sera envoyé dans la mêlée.

«Nous nous attendons à un match aussi difficile que celui contre les JC’s. Les Stallions ont une bonne équipe», révèle d’Entremont.

Les Acadiens ont réussi à attirer aux environs de 300 spectateurs pour leur premier match. Des chiffres encourageants selon d’Entremont.

«C’est quand même une bonne foule étant donné qu’il y avait un spectacle de Zachary Richard de l’autre côté de la rue au même moment. Les gens avec qui j’ai parlé ont aimé le produit et plusieurs ont décidé d’acheter un abonnement de saison», confie Jacques d’Entremont.

Un autre match sera disputé dimanche dans la Ligue de hockey senior Nord-Est. Les JC’s accueilleront pour à compter de 18h45 les Hawks d’Elsipogtog.