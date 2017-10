Sean Couturier explose!

Le hockeyeur Sean Couturier, qui a grandi à Bathurst, a surtout fait sa marque en tant que joueur de centre défensif depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, en 2012. Il n’a d’ailleurs jamais atteint la marque des 40 points. Tout ça est en train de changer cette saison.

Utilisé sur le premier trio des Flyers de Philadelphie aux côtés de Claude Giroux et Jacub Voracek, Couturier est en train de se hisser parmi les joueurs les plus productifs de la ligue, avec une fiche de 7 buts et 5 aides en 10 matchs. Ses 12 points le placent au 9e rang des meilleurs pointeurs de la ligue. Il se classe au 7e rang dans la course au trophée Maurice-Richard, accordé chaque année au joueur qui a marqué le plus de buts pendant la saison régulière.