Le Titan s’incline en prolongation

Les 1676 spectateurs réunis au Centre régional K.-C.-Irving ont eu droit à un excellent match de hockey, vendredi soir. Sans aucun doute le meilleur de la saison. Ça patinait, c’était intense et nous avons eu droit à plusieurs belles pièces de jeu.

Malheureusement, il aura fallu une fort mauvaise passe de Samuel L’Italien dans les patins de Dawson Theede, tout juste devant le banc du Titan, pour faire la différence. Deux joueurs des Huskies se sont ainsi échappés vers Reilly Pickard et c’est finalement le défenseur Justin Bergeron (3e) qui a mis fin au débat.

Une gaffe qui va sûrement empêcher L’Italien de bien dormir, lui qui avait pourtant disputé un très bon match jusque là.

Le Titan (6-5-5, 17 pts), qui empoche donc un 17e point, aurait mérité un meilleur sort. Il a dominé la grande majorité du match et n’eut été de Samuel Harvey, excellent, jamais ce match n’aurait nécessité la prolongation.

Les Huskies (10-1-3, 23 pts) s’emparent du premier rang du classement général.

La grande vedette du match a certes été Samuel Harvey qui a effectué 32 arrêts pour signer son premier jeu blanc de la campagne.

Sans être nécessairement spectaculaire, Harvey a frustré plusieurs joueurs du Titan au fil de la rencontre, notamment Dawson Theede (deux fois), Cole Rafuse, Liam Murphy et Antoine Morand. Jordan Maher, lui, a frappé la barre horizontale dans la dernière minute de jeu du deuxième tiers. Le numéro 16, de plus en plus en confiance, a également raté une fort belle occasion en fin de troisième et une autre en prolongation.

Reilly Pickard n’a pas mal fait non plus à l’autre bout. Il a fait face à 21 tirs.

Le Titan accueille dimanche après-midi les Tigres de Victoriaville.

En bref… Le gardien Dominik Tmej, le défenseur Louis-Philip Fortin (blessé), de même que les attaquants Jeffrey Viel (suspension) et Marc-André LeCouffe étaient les joueurs en trop dans le camp du Titan… Lane Cormier, Zachary Lauzon, Félix-Antoine Tourigny et Samuel Ianniciello manquaient à l’appel du côté des visiteurs de l’Abitibi… Les Huskies surfent sur une séquence de huit matchs consécutifs sans défaite (5-0-3) en temps réglementaire… Le défenseur insulaire Chris McQuaid, des Huskies, est le cousin d’Adam McQuaid, des Bruins de Boston… C’était le match annuel pour le cancer du sein, vendredi soir, au Centre régional K.-C.-Irving. Pour l’occasion, les hommes de Mario Pouliot ont endossé leur chandail rose… Sylvain Couturier et son cellulaire sont inséparables ces jours-ci. Il ne se passe pratiquement pas une minute sans que le DG ne vérifie s’il y a de nouvelles infos concernant Vladimir Kuznetsov. Des rumeurs circulent comme quoi le dossier pourrait connaître un dénouement heureux en fin de semaine. Vous pouvez parier qu’ils sont plusieurs à se croiser les doigts dans l’organisation… La surface glacée avait bien meilleure allure après la gênante qualité de celle-ci mercredi…