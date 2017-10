Circuit régional de hockey: de belles performances offensives

Le Circuit régional de hockey a lancé les hostilités de sa saison 2017-2018, en fin de semaine, avec un calendrier chargé. Les amateurs de hockey senior dans le Nord-Ouest ont été témoins de plusieurs belles performances offensives.

Vendredi, Michaël Morin (2-1) et Andrew Meredith (2-2) ont dirigé l’attaque des Prédateurs du Témiscouata, en route vers un gain de 6 à 4 sur les As de Saint-Basile. Olivier Perreault a inscrit trois points (1-2) malgré le revers.

Deux buts de Mathieu Loisel en moins de deux minutes en fin de troisième période ont permis aux Ambassadeurs de Saint-Jacques de se sauver avec une décision de 4 à 3 sur le Thunder de Perth-Andover.

Joël Bellefleur a tranché le débat après seulement 37 secondes de prolongation pour procurer une victoire de 4 à 3 aux Cataractes de Grand-Sault sur les Draveurs du Bas-Madawaska. Alexandre Roy a réussi un doublé pour les gagnants.

Samedi, les Panthères du Haut-Madawaska ont profité de quatre buts de l’ancien Aigle Bleu Alex Émond, en route vers un écrasant triomphe de 11 à 0 sur les Draveurs. Danny Chiasson (2-4) et Dean Ouellet (1-5) ont également connu une fructueuse soirée de six points, alors que l’attaque des Panthères a dirigé 62 tirs vers le filet adverse.

Le gardien Billy Asselin a été parfait sur 28 tirs et a enregistré le jeu blanc.

Eddie Banville se souviendra de son premier match du niveau senior. L’ancien Titan a marqué dans la dernière minute de jeu en prolongation pour assurer un gain de 4 à 3 aux Castors de Saint-Quentin sur le Dynamo de Kedgwick. Les Castors ont comblé un retard de trois buts dans cette rencontre qui a vu Francis Poirier inscrire un but et deux passes. Éric Fallu (deux buts) et Rémi Doucet (deux aides) ont été les plus productifs chez le Dynamo.

Dimanche, dans les résultats disponibles avant de mettre sous presse, le Dynamo a surpris les Panthères 6 à 5, grâce à la contribution de Rémi Savoie (deux buts). Le Thunder de Perth-Andover a également doublé les Prédateurs du Témiscouata 4 à 2, malgré le doublé d’Andrew Meredith dans la défaite.