Soccer: il s’en est fallu de si peu pour les Aigles Bleu(e)s

Malgré un immense progrès par rapport à la saison 2016, les deux équipes de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton sont écartées du tournoi éliminatoire.

C’est donc à Terre-Neuve que les athlètes de Meyhar Zekaroui et de Florian Ntima Nsiemi ont disputé leurs dernières rencontres de la campagne 2017 samedi.

La formation féminine (5-7-0=15 points, 7e position) s’est inclinée 2 à 0 devant les Sea-Hawks de l’Université Memorial (7-1-4=25 points, 2e position).

Jessie Noseworthy et Holly O’Neill ont touché la cible en deuxième demie et cette performance, conjuguée à une victoire des Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick 3 à 0 sur les Mounties de l’Université Mount Allison, a éliminé le Bleu et Or.

«Nous sommes déçus de ne pas avancer au championnat», commente le sélectionneur de l’U de M.

«On n’a pas été dominé par les Sea-Hawks, mais on n’a pas réussi à marquer. On a été obligé de prendre des risques samedi et oublier un peu notre défensive», explique-t-il.

L’entraîneur-chef trace quand même un bilan positif de la saison.

«On a connu du progrès avec cinq victoires et on peut rivaliser avec n’importe quelle équipe. Je suis très satisfait du travail des filles.»

Au niveau masculin, les Aigles Bleus (5-7-0=15 points, 6e position) sont écartés de la grande danse automnale, malgré une victoire de 1 à 0 samedi. Jean-Michel Dako (31e minute) aura eu l’honneur de marquer le dernier but de son équipe en 2017.

«On aurait dû gagner quelques parties de plus cette saison, mentionne le grand patron de l’équipe, Florian Ntima Nsiemi. On a réalisé pas mal de progrès depuis deux ans et le développement doit se poursuivre. J’aurais quand même aimé plus de victoires parce que c’est ça qui compte à la fin.»

Au hockey féminin, le Bleu et Or (3-3-0=6 points, 4e position) a baissé pavillon 5 à 2 devant les Tommies de l’Université St. Thomas (2-3-0=4 points, 6e position), samedi à Fredericton.

Becky Conner (deux fois), Danielle Ring, Alex Woods et Laurent Legault ont inscrit les filets des gagnantes. Chantal Beauchamp et Sarah-Ève Mailhot ont riposté pour l’U de M dans une cause perdante.

Ce fut une histoire différente dimanche, alors que les filles de Denis Ross l’ont emporté 4 à 0 face aux Mounties de l’Université Mount Allison à Sackville. Cassandra Labrie, Marie-Pier Corriveau, Maëlle Rioux et Judyane Bernier ont réussi les buts des gagnantes. Sabrina Lebrun récolte le jeu blanc.

Au volleyball, la troupe de Monette Boudreau-Carroll a bien amorcé sa saison en signant un gain de 3 à 1 (25-20, 25-23, 21-25 et 25-23) sur les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, samedi à Fredericton. La recrue Bailey Lemieux a été choisie joueuse du match.