Lee Roy renonce à sa victoire à Courir pour lire

Coup de théâtre dans le petit monde de la course à pied. Vainqueur du marathon à l’événement Courir pour lire, Lee Roy a causé une petite commotion en demandant à Course Nouveau-Brunswick de lui retirer sa victoire après qu’il ait appris avoir enfreint un règlement.

Roy, qui avait complété les 42,2 km en 2h39m53s – à seulement 12 secondes du record que détient Jean-Marc Doiron depuis 2016 -, faisait l’objet d’un protêt depuis jeudi pour avoir utilisé un lapin (accompagnateur) afin de l’aider à se dépasser dans la deuxième portion de la course. Le lapin en question était son entraîneur Cameron MacKinnon.

«J’ai appris cette histoire quand un journaliste du Canadian Running Magazine m’a contacté pour me demander mon avis sur le protêt. Je n’avais aucune idée de quoi il me parlait», affirme Roy.

Daniel LeBlanc est devenu le nouveau vainqueur du marathon 2017 de Courir pour lire. – Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

«Ce n’est que jeudi soir que j’ai pu apprendre qu’il y avait bel et bien un règlement à ce sujet. J’ignorais que nous n’avions pas le droit. J’avais pourtant vu plein de gens le faire dans d’autres courses. Je n’ai rien inventé» révèle l’athlète de Bathurst.

«J’ai donc décidé, dès vendredi matin, d’envoyer de mon propre chef une lettre d’excuses à Course Nouveau-Brunswick. Je leur ai du même coup demandé de retirer mon nom et mon temps des résultats, ce qui a été fait dans l’après-midi. Je n’ai pas laissé le temps au protêt de suivre son cours», confie-t-il.

Lee Roy avoue avoir été ébranlé par cette histoire. Personne n’aime être vu comme un tricheur.

«Je suis content que ce soit désormais derrière moi. Je voulais que ce petit drame se termine le plus vite possible. Ç’a été un stress inutile. Moi, je suis un col bleu, un gars travaillant et honnête. Et je suis fier d’être ce que je suis. Tricher, ce n’est pas moi. Je suis quelqu’un de très compétitif, mais pas au point de tricher», dit-il.

«Le pire, c’est que la présence de Cam n’avait aucunement rapport à m’aider à améliorer mon temps. La course passait deux fois devant chez Cam et c’est moi qui lui ai simplement dit de venir courir à mes côtés un petit bout. Il m’a accompagné du 24e au 39e km», mentionne-t-il.

«Cam se sentait lui aussi très mal quand il a appris l’histoire du protêt. Il me connaît bien et il sait que jamais j’irais jusqu’à tricher pour gagner. Il sait aussi que je n’ai pas besoin de lui pour gagner des courses. J’ai trop de caractère pour ça», indique-t-il.

«En fait, je n’avais aucune attente pour cette course. Il n’y avait rien à gagner à part un petit trophée à cinq piastres et une nuit d’hôtel pour l’année prochaine. Je suis allé à ce marathon avec la seule idée de courir contre moi-même. D’ailleurs, c’est la raison pourquoi je suis parti si rapidement. Ce n’est pas quelque chose que je fais quand je tiens vraiment à gagner une course», explique-t-il.

Lee Roy dit connaître le nom de la personne qui a déposé le protêt et qu’il a l’intention de clarifier certaines choses avec elle en temps et lieu.

«C’est bizarre comme victoire, mais j’en suis content» – Daniel LeBlanc

Maintenant que le nom de Lee Roy a été retiré de la liste des résultats, cela signifique que la victoire revient à Daniel LeBlanc. Le coureur de Dieppe a complété la course en 2h41m18s, à 1m25s du chrono enregistré par Roy (2h39m53s).

Rémi Guitard, de Moncton (2h49m25s), et Michael Peterson (2h50m40s), de Charlottetown, grimpent également tous deux d’une position.

Pour LeBlanc, il s’agit d’une première victoire sur la distance de 42,2 km après 12 tentatives. Son meilleur classement remontait à 2015, toujours à Moncton, avec une quatrième place.

«C’est bizarre comme victoire, mais j’en suis content, affirme-t-il. Je le savais depuis vendredi que ça se jasait. J’approuve la décision de Lee. C’est honorable de sa part. J’aurais fait la même chose parce que le règlement est clair. Moi aussi à sa place, je ne me serais pas bien senti.»

LeBlanc a tenu à préciser qu’il continuera à vouer un grand respect pour son adversaire de Bathurst.

«Ça fait plusieurs années que je connais Lee et c’est un athlète que j’admire. C’est un grand triathlète. Nous nous sommes parlés et il est toujours mon ami», dit-il.

LeBlanc ajoute toutefois qu’il lui aurait été impossible de commettre pareille erreur puisqu’il était au courant de cette règle.

«La course est dans ma cour et je le savais que nous n’y avions pas droit (à un lapin). Si Lee l’avait emporté par une plus grosse avance, sans doute que cette histoire ne serait jamais sortie. Mais comme je n’étais pas tellement loin, ça change la donne», confie-t-il.

«Par exemple, si j’avais eu quelqu’un pour courir avec moi dans la deuxième moitié de la course, peut-être que ça m’aurait aidé. En tout cas, ça explique pourquoi des spectateurs m’ont dit pendant la course que j’occupais la troisième place. Je trouvais ça bizarre parce que j’étais convaincu d’être deuxième. C’est petit le monde de la course au Nouveau-Brunswick et je ne pouvais pas voir qui d’autre que Lee pouvait approcher les 2h40m sur la ligne de départ», révèle-t-il.

Daniel LeBlanc termine non seulement sa saison 2017 avec une première victoire en carrière au marathon, mais il a aussi enregistré dans ce gain son meilleur chrono personnel sur la distance en 2h41m17s. Il a ainsi battu son ancienne marque de 2h48m46s enregistrée au Marathon de Fredericton l’an dernier.