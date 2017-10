Miguel Bryar: cinq saisons à devenir «un meilleur homme»

«Je n’ai pas de regrets. J’ai donné tout ce que je pouvais donner au programme. En retour, le programme m’en a donné encore plus. Je peux dire que je sors de là un meilleur homme que je ne l’étais quand je suis rentré.»

C’est en ces termes que l’Acadien Miguel Bryar résume son séjour de cinq saisons avec l’équipe de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Même si son équipe a raté les séries, l’athlète âgé de 21 ans peut quitter la tête haute.

Les progrès réalisés par le Bleu et Or depuis l’an dernier sont impressionnants. En 2016, l’équipe de Florian Ntima Nsiemi s’est contentée d’une modeste fiche de 1-10-1 (4 points).

Cette saison, l’U de M a grimpé de trois positions au classement avec un rendement de 5-7-0 (15 points).

Pour vous donner une idée, les Aigles ont remporté autant de victoires cette année qu’au cours des trois saisons précédentes combinées.

C’est donc avec des sentiments partagés que Miguel Bryar quitte le nid.

«Il y a certainement un peu de tristesse. J’ai vécu les meilleures années de ma vie. Mais je suis content d’avoir contribué à faire progresser le programme. C’est un sentiment que je vais apprécier pour longtemps.»

Il se dit fier du rôle qu’il a pu jouer dans la métamorphose de cette équipe.

«On a fait un gros bond vers l’avant. On a réussi à prouver qu’on avait une équipe pour compétitionner. On est vraiment contents de ce que nous avons réussi à accomplir en 2017», mentionne l’athlète originaire de Madran.

Le sélectionneur Florian Ntima Nsiemi parle aussi d’un beau progrès.

«Notre objectif était de rester dans la conversation pour les séries jusqu’au à la dernière fin de semaine», précise-t-il.

«On était théoriquement dans les séries dimanche matin (le dernier jour de la saison régulière). Ça nous prenait quatre points à Terre-Neuve (face aux Sea-Hawks de l’Université Memorial). On a gagné samedi (1 à 0), et si on regarde le match de vendredi (un revers de 2 à 1), ça s’est joué dans quelques secondes en fin de match, mentionne l’ancien joueur du Bleu et Or. C’était 1 à 1 dans un match qu’on avait dominé, mais on a perdu notre concentration durant quelques secondes et on a encaissé un but à la 90e minute.»

Ce point perdu allait finalement leur coûter une participation aux séries. Malgré tout, l’entraîneur-chef n’est pas amer.

«C’est clair que les résultats sont bien meilleurs que ceux de l’an passé. On peut aussi voir qu’il y a eu un cheminement. On a commencé la saison dans un système de jeu qui a évolué, qui nous a consolidés.»

Parmi les belles surprises, il mentionne les noms des Acadiens Thomas Maillet et Nicholas Landry.

«Des gars ont gagné du temps de jeu par rapport à l’année dernière, je pense à notamment à Héritier Masimengo. C’est prometteur pour les prochaines saisons.»

Les Aigles vont poursuivre leur route sans Miguel Bryar et Louis Bergeron, qui quittent le nid.

«Ils seront difficiles à remplacer parce qu’ils ont contribué à l’amélioration de l’équipe et à l’intégration des nouveaux entraîneurs et des nouveaux joueurs. Ces deux gars-là avaient le désir de faire avancer le programme.»

Florian Ntima Nsiemi estime que le travail devra se poursuivre en défensive avant de passer au niveau suivant.

«Sur les sept défaites, il y en a trois qu’on aurait pu aller chercher au moins un match nul. On ne peut pas non plus se permettre de perdre des parties par trois ou quatre buts si on veut participer aux séries. On doit être meilleurs défensivement.»

Mais avec neuf joueurs qui viennent de vivre une bonne première saison, l’avenir est prometteur.

Le sélectionneur a d’ailleurs l’intention d’ajouter quelques joueurs de talent à ce beau noyau.

Il se dit très intéressé aux services de l’attaquant Jocelyn Boucher (Shediac) et du défenseur Toussaint Mumbili (Moncton), deux produits de l’Académie haute performance de soccer Nouveau-Brunswick.