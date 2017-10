Le sentiment du devoir accompli pour Alexie LeBlanc

Alexie LeBlanc aurait tout donné pour participer aux séries éliminatoires à sa dernière saison avec l’équipe de soccer féminin des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Sauf que même si son équipe a raté son objectif par un seul petit point, l’Acadienne de Dieppe quitte le nid avec le sentiment du devoir accompli.

Avec un rendement de 5-7-0 (15 points), la formation dirigée par Mehyar Zekaroui a terminé en septième position au classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

En comparaison, la formation 2016 du Bleu et Or avait dû se contenter d’une fiche de 2-8-2 (8 points).

Voilà donc pourquoi l’athlète âgée de 21 ans parle d’une belle dernière saison.

«Tout le monde voulait vraiment faire mieux et les filles étaient déterminées à participer aux séries», mentionne celle qui vient de terminer son baccalauréat en kinésiologie.

«Le recrutement des dernières années a beaucoup aidé. On était contentes d’avoir des bonnes recrues cette saison. Les jeunes se sont adaptées vraiment vite au groupe et on se sentait déjà comme une famille après le camp d’entraînement. Mais c’est vrai qu’on a fait beaucoup d’activités ensemble en dehors du terrain.»

Le sélectionneur Mehyar Zekaroui mentionne que son équipe a vécu de très beaux moments au cours des dernières semaines, même si elle est toujours en pleine mutation.

«On est encore dans la période de construction et de la restructuration du programme. Cette saison a été une continuité de ce que nous avons commencé l’an dernier. La progression que nous avons vue est la preuve qu’on s’en va dans la bonne direction», explique-t-il.

Cela dit, il aurait souhaité que son groupe puisse vivre les séries éliminatoires.

«C’est sûr qu’on est un peu déçu de ne pas avoir la chance de participer aux séries, mais ça fait partie du sport. On n’a pas toujours les résultats qu’on espère. On est quand même satisfait en général, même si nous ne sommes pas encore dans la phase de performance.»

Selon lui, les progrès devraient se poursuivre en 2018, et ce, même si plusieurs joueuses de talent ont terminé leur séjour avec les Aigles Bleues (Alexandra Maltais, Alexie LeBlanc et Adèle Cormier.)

L’entraîneur-chef indique qu’Émilie Naugle pourrait s’ajouter à cette liste, tout comme une ou deux autres joueuses.

L’équipe est présentement en discussions avec huit athlètes du Québec et des Maritimes pour combler ces départs.