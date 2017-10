Wildcats: Julien Tessier vit ses meilleurs moments dans la LHJMQ

Julien Tessier (19), des Wildcats de Moncton, a récolté deux buts et six points à ses trois dernières rencontres. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Julien Tessier vit sans doute les meilleurs moments de sa carrière dans la LHJMQ. Son équipe ne cesse de surprendre et voilà que le joueur de centre vient de recevoir le titre de joueur de la semaine dans le circuit Courteau.

Un peu comme son compagnon de trio Anderson MacDonald, Tessier pète le feu depuis quelques rencontres, après un début de saison très ordinaire. Au cours des trois dernières rencontres, le numéro 19 a marqué deux buts et récolté quatre passes pour six points.

Son rendement explique en partie pourquoi les Wildcats de Moncton partagent le premier rang du classement général (avec les Huskies de Rouyn-Noranda) avec une fiche de 11-4-2 pour 24 points.

«J’ai été surpris parce que je ne regarde pas vraiment ma fiche personnelle. Je ne m’y attendais pas, mais j’étais content quand j’ai vu ça sur Twitter», raconte le patineur originaire de Trois-Rivières, au Québec.

C’est la première fois de sa carrière qu’il reçoit pareille distinction.

«C’est plaisant d’être reconnu, surtout quand l’équipe connaît des bons moments. Nous sommes allés chercher deux belles victoires à la maison en fin de semaine (des triomphes de 5 à 2 sur les Foreurs de Val-d’Or et de 6 à 3 sur les Tigres de Victoriaville) et l’ambiance est vraiment bonne présentement. Le fait de recevoir des honneurs individuels comme ça ajoute encore un peu plus de plaisir.»

Ces succès surviennent à un très bon moment puisque les Wildcats amorcent un séjour de trois rencontres en sol québécois. Ils visiteront les Olympiques de Gatineau (6-6-2. 14e) mercredi, les Remparts de Québec (11-4-1, 3e) vendredi et les Tigres de Victoriaville (7-7-1, 12e) samedi.

«L’équipe est revenue sur la bonne voie. On avait eu des moments plus difficiles contre Shawinigan (un revers de 7 à 4 le 22 octobre à Moncton) et le Cap-Breton (une défaite de 9 à 4 le 24 octobre à Sydney), mais on a recommencé à bien jouer en équipe. Et je pense que les succès collectifs entraînent les succès individuels», mentionne le patineur de 6 pieds et de 186 livres.

«Je pense que notre trio commence à bien jouer. Moi et (Anderson) MacDonald avons eu un lent début de saison. Ça nous a pris un peu de temps pour trouver une chimie. Mais présentement, on joue très bien ensemble et on a vraiment confiance. Je dirais que ça fait au moins cinq parties qu’on joue bien.»

Depuis quelques rencontres, Tessier et MacDonald forment un trio avec le rapide Gerald Blackmore.

«J’ai 19 ans et je dois être un leader dans l’équipe. J’ai eu des bonnes discussions avec les entraîneurs à la fin de la dernière saison à ce sujet. Je suis arrivé dans la ligue à 16 ans, j’ai vu des choses et c’est à moi d’aider les jeunes de l’équipe.»

Quant au hockey professionnel, disons que ce n’est pas une grosse priorité pour Julien Tessier.

«Je n’ai pas vraiment d’attentes de ce côté. Tout ce que je souhaite présentement, c’est de revenir avec les Wildcats comme joueur de 20 ans l’an prochain. J’aimerais vraiment terminer ma carrière junior ici», affirme celui qui présente une fiche de 5 buts et 14 aides pour 19 points en 16 rencontres cette saison.

«Pour ce qui est du hockey professionnel, si j’ai une offre éventuellement, je serai très content. C’est encore un rêve pour moi, mais si ça n’arrive pas, ce ne sera pas une déception. Je regarderai mes autres options. Mais pour le moment, je me concentre pour connaître une bonne fin de saison.»

Tessier devient le deuxième joueur des Wildcats à mériter le titre de joueur de la semaine de la LHJMQ cette saison, après le gardien Mark Grametbauer (9 au 15 octobre). Le gardien Reilly Pickard, du Titan d’Acadie-Bathurst, et la recrue Ryan Francis , des Screaming Eagles du Cap-Breton, ont aussi été considérés au scrutin hebdomadaire.