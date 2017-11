Boxe thaïlandaise: Kevin Vallée et Zacky Michaud visent les Mondiaux

Zacky Michaud, accompagné de Keith McGovern Coutange, de Kevin Vallée, de Bruno Lurette et de Réginald Lurette. - Archives

Cinq athlètes, dont Kevin Vallée, de Dundee, et Zacky Michaud, de Saint-Quentin, représenteront le Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens de boxe thaïlandaise qui prendront l’affiche au Woodbine Racetrack de Toronto, du 10 au 12 novembre. L’équipe est complétée de Shawn Perreault, de Grand-Sault, de Denis Cormier, de Bouctouche, et d’Emily Anderson, de Saint-Jean.

Sous la direction des entraîneurs Bruno Lurette, Réginald Lurette et Nicholas Gallant, Vallée et Michaud tenteront du même coup d’obtenir leur place au sein de l’équipe nationale.

S’ils y parviennent, Vallée pourra prendre part aux Championnats mondiaux seniors qui auront lieu en mai au Mexique, alors que Michaud, lui, sera qualifié pour les Mondiaux juniors de Bangkok en août. À noter que seuls les athlètes inscrits dans la division A peuvent se tailler un poste au sein de l’équipe nationale.

Bruno Lurette estime que les deux athlètes ont d’excellentes chances d’obtenir leur place.

«Kevin (6-0), c’est un dur. On ne le surnomme pas Le Naturel pour rien. Il n’a eu besoin que d’un mois d’entraînement avant de livrer un premier match. Son potentiel est très grand», affirme Lurette au sujet de son combattant de 75 kg.

En ce qui concerne le jeune Michaud (9-1), âgé de seulement 14 ans, il mérite d’être considéré à coup sûr comme le grand favori des Nationaux dans la division junior chez les 51 kg. Mais il devra se méfier de l’Ontarien Riley Foden (21-3).

Dans la division B, Emily Anderson sera également à surveiller, elle qui est invaincue en quatre combats chez les 60 kg.

«Emily est déjà championne amateur et c’est une athlète complète. J’aime sa détermination. C’est une mère célibataire avec deux enfants qui veut contribuer à mettre la boxe thaïlandaise féminine sur la mappe», indique Bruno Lurette.

Dans la division C, on retrouve finalement Shawn Perreault (1-0, 71 kg) et Denis Cormier (0-0-1, 67 kg).

«J’aime beaucoup le potentiel de Shawn. C’est un jeune homme sérieux et vaillant. Même si sa conjointe vient d’accoucher, il est toujours là à l’entraînement. C’est un gars dévoué à son sport», indique Lurette.

Mathieu Bouchard (1-2, 63,5 kg), de Val-d’Amour, devait également se rendre à Toronto, mais il est malheureusement blessé.

Brayden Simon, d’Eel Ground, Philippe Perron, de Campbellton, et Dany Haché, de Maltais, sont d’autres combattants que Bruno Lurette aurait aimé apporter avec lui à Toronto.

«Dany est possiblement mon combattant plus plus talentueux. C’était cependant un brin trop compliqué pour cette année, tant avec son travail que le fait que sa conjointe vient d’avoir un deuxième enfant. Il sera là l’an prochain. Philippe, qui n’a que 17 ans, aussi sera là en 2018. Quant à Braden, il a vraiment un gros potentiel, mais il a décidé de ne pas venir. C’est dommage», révèle Lurette.

Bientôt une association provinciale?

Maintenant que l’Ontario s’est officiellement doté d’une association provinciale amateur de boxe thaïlandaise, Bruno Lurette est plus convaincu que jamais que le tour du Nouveau-Brunswick viendra bientôt.

«Ça fait plusieurs années que nous travaillons là-dessus. Même Tony Doolin de Moncton a tenté de convaincre la province, mais il a fini par abandonner», raconte Lurette.

«Mais là, avec le fait que l’Ontario vient de créer un précédent, je pense que nous allons y arriver. C’est là-dessus que je compte consacrer mes énergies cet hiver. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai arrêté mon club à Campbellton. Actuellement, mes athlètes participent à des galas dans des réserves au Québec, mais c’est plus ou moins légal. Le gouvernement du Québec ferme les yeux. Moi, je veux que ça devienne légal ici, comme ça l’est aussi pour la boxe amateur», mentionne Lurette, qui conserve toutefois son club de Kedgwick.

«Le but est d’organiser des galas amateur sans avoir besoin du consentement de la Commission des sports de combat. Ça coûte très cher de faire affaire avec eux. J’aimerais présenter des galas amateurs dès ce printemps. Ensuite, si tout va bien, on organisera des galas pro-am en travaillant conjointement avec la Commission. Mais pour avoir des bons professionnels, ça prend d’abord un bon circuit amateur», affirme Bruno Lurette.

Bruno Lurette songe à combattre de nouveau

Retraité du ring depuis quelques mois, Bruno Lurette songe sérieusement à reprendre sa carrière de combattant en 2018.

«Je vais être franc avec toi, ça me travaille terriblement de revenir, dit-il. Je m’ennuie de ça. Je vais probablement faire une dernière run ce printemps.»

«Écoute, j’ai beau avoir 43 ans, je suis toujours en excellente condition physique. Je suis toujours aussi passionné. Je ne bois pas, je ne fume pas et je me sens bien. On va voir ce printemps», ajoute-t-il.