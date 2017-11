Cross-country: des hauts, des bas… et Carol-Ann MacDonald

Un peu comme les parcours qu’elles sillonnent pendant la saison automnale, les deux équipes de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont grimpé des buttes, trébuché sur des obstacles et descendu des pentes. Une année 2017 meublée de hauts et de bas. Une chance qu’il y avait Carol-Ann MacDonald.

Les attentes étaient élevées pour les deux groupes de l’entraîneur-chef Jean-Marc Doiron, après une troisième (gars) et une quatrième (filles) position lors du championnat 2016 du Sport universitaire de l’Atlantique.

Pour toutes sortes de raisons, l’histoire a été fort différente cette fois-ci à Wolfville la semaine dernière.

La formation masculine a terminé au quatrième rang (sur cinq équipes), alors que les filles n’ont pu faire mieux qu’une sixième place.

Sauf que Carol-Ann MacDonald est venue sauver les meubles avec une superbe médaille de bronze au niveau individuel.

«Je maintiens encore que notre équipe féminine était plus forte cette année que lors des deux dernières saisons, affirme pourtant Jean-Marc Doiron. Mais on ne peut pas évaluer ce que les autres équipes font en terme de recrutement avant de les voir.»

Pendant que l’U de M tentait de combler le départ de Jérémie Pellerin et de Rémi Poitras, d’autres institutions ont fait un gros pas en avant, notamment au niveau féminin.

«Dès les premières courses, c’était très clair que l’Université Acadia (les Axewomen) s’était beaucoup améliorée, plus que ce à quoi on s’attendait. Elle a notamment recruté Katie Robinson, une ancienne de UNB qui est parmi les 10 meilleures du Sport universitaire de l’Atlantique. Ça l’a vraiment poussée au prochain niveau.»

Mais il y avait Carol-Ann…

La coureuse vedette de l’U de M a décroché l’argent à Fredericton le 16 septembre, avant de faire de même à Halifax la semaine suivante.

«C’était vraiment beau de la voir courir. Elle s’est qualifiée pour les Jeux du Canada cet été, ce qui était une belle surprise pour elle. Ça lui a donné une confiance qu’elle n’avait pas avant. Quand elle est revenue au cross-country, on pouvait dire que c’était une athlète différente», indique l’entraîneur-chef du Bleu et Or.

«Elle a eu une bronchite et une blessure au pied l’an dernier, ce qui fait qu’on n’avait pas vu son plein potentiel. Le fait qu’elle était en santé cette saison, jumelée au progrès qu’elle a fait avec deux ans d’entraînement, ça donne le résultat qu’on a vu à Wolfville.»

Et selon Doiron, sa protégée aurait même pu rêver à une deuxième position au classement.

«Je pense que si on avait opté pour une tactique un peu plus combative dans la première phase de la course, elle aurait pu aller chercher la médaille d’argent.»

Du côté masculin, la perte de Jérémie Pellerin et de Rémi Poitras a vraiment fait mal. Tout comme les blessures d’ailleurs.

«Shayne (Dobson) s’est fait mal à un pied et a été obligé d’abandonner la course au SUA. Et on espérait que Vincent Leclair soit de retour pour le championnat, mais sa blessure (au mollet) était plus grave que prévu», explique Jean-Marc Doiron.

L’entraîneur aura encore beaucoup de pain sur la planche durant la saison morte puisqu’il perdra Bryan Thomas et Kamylle Frenette, deux athlètes de premier plan. Malgré tout, il reste optimiste pour la suite des choses.

«La moitié de mon équipe était composée de recrues cette année. On a des jeunes qui ont eu la chance de profiter de l’expérience des vétérans. On a beaucoup de talent et un groupe qui est vraiment motivé. On espère donc poursuivre notre progression. Je suis très optimiste.»

Entretemps, Jean-Marc Doiron se rendra à Victoria, en Colombie-Britannique, pour les championnats de U Sport, le 12 novembre, en compagnie de Carol-Ann MacDonald, Kamylle Frenette et Bryan Thomas.

Soccer: Catherine Dupuis sur la première équipe d’étoiles du SUA

Plusieurs ont osé comparer la recrue Catherine Dupuis à l’ancienne vedette des Aigles Bleues Donya Salomon-Ali dès ses premiers pas avec l’équipe de soccer féminine de Mehyar Zekaroui.

À la lumière de ses succès à sa première saison dans le circuit universitaire, il faut bien avouer que les comparaisons étaient pleinement justifiées.

En 11 rencontres, le numéro 9 a présenté une fiche remarquable de huit buts et de 11 points, un rendement qui lui permet de se faire une niche au sein de la première équipe d’étoiles du Sport universitaire de l’Atlantique à la position d’attaquante.

La milieu de terrain Josée LeBlanc avait été la dernière joueuse du Bleu et Or à recevoir pareil honneur en 2012.