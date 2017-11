Moose: un changement de position salutaire pour Mathieu Blanchard

C’est souvent par les décisions prises dans les moments difficiles qu’on peut juger de la réelle valeur d’un entraîneur. Il y a deux semaines, après avoir vu le Moose du Nord se faire torturer trois fois de suite, Charles LeBlanc a sorti un lapin de son chapeau en mutant son meilleur attaquant, Mathieu Blanchard, à la position de défenseur.

L’audace de LeBlanc s’est non seulement avérée payante avec une récolte de cinq points sur une possibilité de six, mais Blanchard aussi profité de ces trois rencontres pour accumuler l’impressionnant total de 10 points, dont trois buts.

Le capitaine du Moose domine d’ailleurs tous les pointeurs de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard avec un total de 22 points (9-13) en 11 parties.

Pourtant, Blanchard était bien loin d’être convaincu que l’idée était bonne quand l’entraîneur lui a proposé de le déplacer à l’arrière.

«En plus de ne pas être certain que j’allais aimer ça, je n’étais surtout pas convaincu que c’était ce qui était le mieux pour l’équipe, dit-il avec franchise. À part sur l’avantage numérique, je n’avais jamais évolué comme défenseur de ma vie. J’étais cependant prêt à essayer pour le bien de l’équipe.»

Il faut dire que quand LeBlanc lui est arrivé avec cette proposition sortie tout droit du champ gauche, le Moose venait d’essuyer de solides raclées de 6 à 1 contre les Vitos de Saint-Jean, puis de 9 à 2 et de 7 à 2 face aux Flyers de Moncton. La perte d’Olivier Landry, un pilier de la brigade défensive, pesait de plus en plus et Charles LeBlanc en est venu à la conclusion que Blanchard était peut-être la solution.

Dès le match suivant, le vétéran a inscrit trois points, dont le but vainqueur en prolongation, face au Wild de Kensington. Il y est allé ensuite d’une prestation de cinq points contre les Vitos dans un match qui a nécessité les tirs de barrage. Enfin, il a réussi un but et une passe dans un triomphe de 3 à 1 contre les Canadiens de Fredericton.

«L’ambiance a drôlement changé dans le vestiaire depuis les trois derniers matchs, soutient le hockeyeur de 5 pieds 10 pouces et de 175 livres. Après les volées contre Saint-Jean et Moncton, la confiance n’était plus là. L’équipe ne jouait pas comme elle en était capable. Je dirais que la victoire contre Kensington a changé les choses. Encore plus que de mes 10 points, je suis très fier de la façon dont l’équipe a joué dans les trois dernières parties.»

Mathieu Blanchard ignore combien de temps l’expérience en défensive va durer pour lui, mais il avoue qu’il commence drôlement à aimer sa nouvelle position.

«J’ai beaucoup de temps de jeu et j’ai découvert que tu vois mieux l’action à partir de l’arrière. Et comme tu te fais plus facilement oublier par les attaquants adverses, la relance à l’attaque est plus facile. Fred (Frédérick Castonguay) et moi formons un bon duo en ce moment», confie-t-il.

«J’imagine que l’entraîneur va prendre une décision seulement quand Olivier sera prêt à revenir. En attendant, je tente de continuer de m’améliorer. Sur le plan défensif, ce n’est pas si mal. C’est au niveau du positionnement que ça ne va pas encore à mon goût», révèle le hockeyeur âgé de 17 ans, qui a également disputé deux matchs avec le Titan d’Acadie-Bathurst plus tôt cette saison.

Lorsqu’on lui fait part que sa production actuelle pourrait lui permettre de chauffer le record de 80 points établi par Alex Saulnier pendant la saison 2008-2009, Blanchard répond qu’il veut pas se faire trop d’idées à ce sujet.

«Je préfère me concentrer sur les succès de l’équipe. Nous sommes actuellement sur une lancée et nous voulons que ça continue. Comme l’a dit l’entraîneur, ce n’est pas important qui gagne en octobre, mais ça l’est de gagner en février et en mars. En ce moment, nous voulons continuer de progresser. Nous en sommes encore à apprivoiser le système de jeu. Tout était à refaire ici», dit-il.

À savoir si Blanchard est prêt à envisager de changer de position pour de bon, la réponse est non.

«Pour le bien de ma carrière de hockeyeur, je vais rester un attaquant. De toute façon, je n’ai pas assez un gros gabarit pour penser à y évoluer dans un calibre plus élevé», mentionne-t-il.

Le Moose (4-5-2, 10 pts) disputera deux rencontres en fin de semaine. Vendredi, le club sera à Saint-Jean pour se mesurer aux Vitos (7-4-0, 14 pts). Puis, samedi, le Moose accueillera les Canadiens (3-7-0, 6 pts) à compter de 14h. Exceptionnellement, le match sera présenté au Palais de glace Inch Arran de Dalhousie.