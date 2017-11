Acadie-Chaleur: Baie-Sainte-Anne cherche à compenser les pertes

Après avoir perdu quelques membres importants de leur équipage pendant la saison morte – on pense notamment à Charles Gaudet, Matt Losier, Matt Lobban et Devon McKenzie -, les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne se croisent les doigts pour que les jeunes matelots greffés au club pourront compenser ces pertes.

Le directeur général des Navigateurs, Ligouri Turbide, nourrit l’espoir de convaincre Charles Gaudet et Matt Lobban de revenir sur leur décision. René Thériault en est un autre que Turbide souhaite revoir.

«Je suis en négociations avec ces joueurs, affirme Turbide. Je tente aussi de convaincre Brett Malone de venir jouer pour nous. Ça regarde bien dans son cas.»

Pour l’instant, au-delà de l’attaque, c’est surtout la défensive qui inquiète le directeur général des Navigateurs.

En l’absence des Matt Lobban et René Thériault, sans oublier la blessure de Jonathan Hébert qui doit s’absenter pour encore une dizaine de jours, la brigade défensive de l’entraîneur-chef Alan Menzies risque de manquer de souffle.

«Disons que les frères Poirier (Daniel et André) sont souvent sur la glace, indique Turbide avec humour. Nous espérons vraiment convaincre Lobban et Thériault de revenir. Les frères Poirier et notre gardien Marc Richard ont besoin d’aide», dit-il.

Parmi les nouveaux joueurs qui sont venus s’ajouter à l’équipe, notons les jeunes Brett Young, Bradley Guimond et Abel Arsenault. Trois nombrils verts qui, selon Ligouri Turbide, devraient être en mesure de contribuer assez rapidement sur le plan offensif.

Maxime Boisvert, Joël Collette, Alex Doucet et André Doucet sont d’autres jeunes nouveaux venus.

Du côté des vétérans, outre les frères Poirier, on retrouve le toujours dangereux Conrad Arseneault, ainsi que Maxime Boisvert, Brian Dunn, Mitch Godfrey, Cédric LeBlanc, Cody Lloyd, André Mazerolle, Paulin Daigle et les frères Sippley, Jesse et Alex.

«Nous nous sommes rajeunis, reconnaît Turbide. Même si nous sommes conscients que nous ne sommes pas une puissance offensive, nous croyons que nous ferons aussi bien que la saison dernière. Cody Lloyd, entre autres, va être avec nous toute la saison cette fois-ci. Et si tu ajoutes Brett Young, Bradley Guimond et Abel Arsenault, en plus de Brett Malone, nous serons compétitifs.»

«J’espère juste que ça ne prendra pas autant de temps que la saison dernière pour gagner un match», ajoute-t-il. Les Navigateurs avaient dû patienter à leur neuvième partie avant de savourer une première victoire.

Notons par ailleurs que Kevin Russell et Stéphane Martin seront les adjoints de l’entraîneur Alan Menzies.

Cinq rencontres seront disputées en fin de semaine dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Vendredi, les Acadiens du Grand Caraquet (1-1-0, 2 pts) accueilleront les Rameurs de la baie des Chaleurs (1-0-1, 3 pts) au Colisée de Caraquet, alors que les Marchands de Shippagan (0-1-0, 0 pt) seront les visiteurs au Sportsplex pour se mesurer aux Ice Dogs de Néguac (1-1-0, 2 pts).

Samedi, les Navigateurs (0-1-0, 0 pt) entameront leur saison locale avec la visite des Acadiens. Enfin, dimanche, les Navigateurs se rendront au Complexe S.-A.-Dionne pour un duel avec les Alpines de Tracadie (2-0-0, 4 pts).