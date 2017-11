Arts martiaux mixtes: Marc Hébert ne veut pas perdre devant les siens

Marc Hébert rêve à ce moment depuis qu’il est haut comme trois pommes. En fait, il devra presque se pincer quand il va monter dans l’octogone, samedi soir au Casino du Nouveau-Brunswick à Moncton. Mais l’athlète originaire de Saint-Anne-de-Kent de rêvera pas, il sera bel et bien à quelques secondes de son tout premier combat chez les professionnels.

L’Acadien âgé de 22 ans sera l’une des têtes d’affiche de la soirée d’arts martiaux mixtes proposée par le groupe Elite 1 MMA Productions.

Il se dit emballé de se produire devant les siens samedi.

«C’est un combat vraiment important pour moi parce que je rêve à ce premier combat professionnel depuis que je suis jeune. J’ai vraiment hâte, surtout que je vais faire mes débuts devant ma famille et mes amis au Casino», mentionne l’athlète de 5 pieds 9 pouces et de 155 livres.

Pour l’occasion, l’Acadien fera face à Kyle Blinkhorn, de Halifax.

«Je m’attends de le finir dans les deux premières rondes. Je n’aime pas perdre et j’ai perdu mon dernier combat (contre Jericho MacPhee le 10 juin à Moncton, un duel qui a duré seulement une minute et demie), explique-t-il. Ça ne se reproduira pas. Je n’ai pas aimé de la façon dont ce combat s’est terminé.»

Celui qui s’est façonné un dossier de 5-3 au niveau amateur sait exactement quoi faire pour ne pas répéter ses erreurs.

«Je n’avais pas vraiment pratiqué les prises de lutte, de judo et de jiu-jitsu. J’ai aussi plus travaillé sur ma défensive et j’ai mis des heures d’entraînement dans les aspects qui en avaient besoin.»

Marc Hébert a vu quelques combats de son adversaire et il sait exactement à quoi s’attendre.

«Il est gros et il est bon au sol. Je sais aussi qu’il a gagné un combat de boxe récemment. Je suis convaincu qu’il va être agressif et qu’il va probablement essayer de m’amener au tapis.»

À plus long terme, le combattant de la région de Kent aimerait enseigner aux jeunes. Comme il s’est promené d’une famille d’accueil à une autre dans sa jeunesse, il était de son propre aveu un enfant timide, anxieux et colérique. Il affirme que c’est le sport qui lui a permis de rester dans le droit chemin.

«Mon but est d’ouvrir une école. Les arts martiaux ont fait beaucoup pour moi et je veux redonner à d’autres jeunes ce que j’ai reçu.»

Dans les autres combats de la soirée, Jerico Copeland, de Springhill (Nouvelle-Écosse), tentera de défendre son titre amateur des poids légers face à Josh Mackenzie, d’Edmonton (Alberta).

Nick Coombes, de Hampton, a rendez-vous avec Aitkens Christopher Ryan, de Halifax, dans un affrontement de poids lourds.

Chez les 135 livres, Keith Nowlan (Moncton) se retrouvera devant Ryan Reynolds (Riverview), alors que le Néo-Écossais Jacob Palmer se mesurera à Jesse Atkinson, de Saint-Jean, dans le groupe des 155 livres.

Sébastien Akerley, de Fredericton, se mesurera à Kyle Allain, de Charlottetown (125 livres).

Dans un combat féminin, Denée Gallant (Charlottetown) a rendez-vous avec l’Ontarienne Emma Horner.

Le titre vacant de la catégorie bantam sera à l’enjeu, alors que Corey Forsythe, de Havelock, montera dans la cage pour affronter Jake Kelly (Cornerbrook).

Et dans le combat principal de la soirée, Adam Burke MacDonald, de Fredericton, affrontera Morgan Rhynes, de Charlottetown.