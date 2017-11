Senior Nord-Est: coéquipiers, adversaires et amis

L’un est Acadien, l’autre Québécois. Mais c’était écrit dans le ciel que le destin de Maxime Michaud et de Jason Rioux allait s’entremêler plusieurs fois au fil des ans. Depuis quelques saisons, les deux gardiens de but sont des coéquipiers, des adversaires, mais surtout des amis.

Leur histoire unique débute en 2013, quand Jason Rioux, un athlète originaire de Rivière-du-Loup, débarque en Acadie pour venir jouer avec les Wildcats de Moncton.

Deux ans plus tard, c’est avec les Commandos de Dieppe (dans le junior A) qu’il croise pour la première fois son collègue de Shediac.

Une compétition s’installe entre les deux, mais aussi une solide amitié.

Maxime Michaud – Gracieuseté

Les deux gardiens se sont partagé la tâche, menant leur équipe à la conquête de la coupe Kent, au printemps 2016.

L’an dernier, ils sont devenus de véritables adversaires, alors que Rioux s’est retrouvé avec les Bearcats de Truro.

Le gardien québécois a encore une fois remporté le titre de la Ligue de hockey junior des Maritimes, avec une victoire en sept rencontres face aux Timberwolves de Miramichi.

Les deux amis se sont retrouvés en septembre au camp d’entraînement des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Ils sont depuis engagés dans une autre bataille amicale pour déterminer celui qui sera numéro trois du Bleu et Or, derrière Brandon Thibeau et Alexi Thibaudeau.

Sauf que leur rivalité ne s’arrête pas là puisqu’ils seront à nouveau de vrais adversaires les fins de semaine dans la Ligue de hockey senior Nord-Est.

Jason Rioux s’aligne avec les Stallions de Montague, alors que Maxime Michaud porte les couleurs des Acadiens de Memramcook.

Vendredi soir dernier, les amateurs de hockey ont eu droit au premier duel au sommet entre les deux hommes masqués, alors que les Acadiens accueillaient les Stallions.

C’était la deuxième fois que les deux amis se retrouvaient un devant l’autre, et comme lors du premier duel dans le junior A, c’est Rioux qui a eu le dessus (7 à 6).

Pour ajouter un peu de piquant à ce moment spécial, mentionnons également que c’était le tout premier match des deux athlètes au niveau senior.

Les deux amis rigolent quand on leur parle de cette rencontre riche en émotions de toutes sortes.

«C’est toujours intéressant d’être en compétition avec lui, raconte Maxime Michaud. On a toujours eu une compétition amicale quand on jouait ensemble et c’est la même chose quand on s’affronte. On veut toujours que l’autre fasse bien. J’avais vraiment hâte à ce match parce que ça faisait plus qu’un an qu’on n’avait pas joué un contre l’autre», mentionne l’athlète âgé de 21 ans, qui mesure 5 pieds 10 pouces et qui pèse 180 livres.

L’Acadien est déjà prêt au prochain duel entre les deux, qui devrait avoir lieu le 19 novembre à Memramcook.

«Il va falloir que je sois à mon meilleur pour le battre», lance l’ancien des Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud.

Son collègue Jason Rioux a aussi beaucoup apprécié de retrouver son coéquipier avec le Bleu et Or à l’autre bout de la patinoire vendredi dernier.

«On a vécu une belle compétition à 19 ans à Dieppe. Mais on s’entend bien tous les deux. Nous avons toujours eu une bonne relation», indique le hockeyeur âgé de 20 ans, qui mesure 6 pieds et qui pèse 180 livres.

«Je ne lui ai pas reparlé depuis ce match, parce que j’ai passé quelques jours au Québec cette semaine, mais j’ai hâte de le voir», ajoute-t-il.

Devinez quel sera le sujet de conversation, lundi, quand les deux gardiens sauteront ensemble sur la patinoire pour l’entraînement quotidien des Aigles Bleus?