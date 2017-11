Le Titan veut placer Rubtsov «dans des conditions gagnantes»

Mario Pouliot est impatient de voir à l’oeuvre le Russe German Rubtsov, vendredi soir, à l’occasion de la visite de Drake Batherson et des Screaming Eagles du Cap-Breton au Centre régional K.-C.-Irving.

L’entraîneur-chef du Titan a déjà convenu qu’il allait utiliser le nouveau venu en compagnie d’Antoine Morand et de Jordan Maher.

«Je veux le placer dans des conditions gagnantes dès le début, dit-il. Je vais aussi l’utiliser dans la première vague en avantage numérique. On parle d’un joueur qui a été repêché au 22e rang du repêchage de 2016. Ça prend des habiletés incroyables pour être repêché aussi rapidement par une équipe de la LNH.»

À savoir s’il verra de l’action en infériorité numérique, un rôle qu’il était appelé à jouer à Chicoutimi, Pouliot a répondu dans la négative.

«On va d’abord prendre le temps de bien le connaître tout en faisant des expériences, indique-t-il. Par exemple, je ne sais pas encore si je vais l’utiliser comme joueur de centre ou à l’aile. On verra. De toute façon, je suis très satisfait de nos gars en désavantage numérique.»

Il faudra par ailleurs attendre encore un peu avant de voir le gardien Joseph Murdaca à l’oeuvre.

«C’est certain qu’il ne commencera pas le match de vendredi, mentionne Pouliot. Je voulais au moins lui donner une semaine d’entraînement afin qu’il retrouve sa condition physique. Maintenant, c’est possible qu’il joue samedi (toujours contre Cap-Breton). Je me garde toutefois une porte ouverte au cas où l’autre (Reilly Pickard) obtient un jeu blanc.»

Pouliot a également fait savoir qu’aucun retranchement n’est prévu malgré le fait que l’arrivée de Rubtsov porte à 25 le nombre de joueurs avec l’équipe, soit trois gardiens, huit arrières et 14 avants. Il faut cependant dire que le défenseur Louis-Philip Fortin est actuellement à l’écart pour une période indéterminée.

Il s’agira d’une troisième confrontation contre les Screaming Eagles, vendredi. Les représentants du Cap-Breton ont remporté les deux premiers duels par la marge d’un but. La première fois en fusillade, lors du match d’ouverture à Bathurst, et le suivant en prolongation au Centre 200 de Sydney.